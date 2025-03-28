https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html

МЧС России направило в Мьянму два самолета

МЧС России направило в Мьянму два самолета - РИА Новости, 28.03.2025

МЧС России направило в Мьянму два самолета

МЧС по указанию президента Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:58:00+03:00

2025-03-28T21:58:00+03:00

2025-03-28T23:09:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

россия

мьянма

таиланд

владимир путин

мин аун хлайн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС по указанию президента Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба министерства."По указанию президента и поручению главы МЧС группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", — говорится в заявлении.Отмечается, что в сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.Подчеркивается, что сотрудники МЧС имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений, и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях. Кроме того, они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.Ситуация в Мьянме Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что погибли 144 человека, число жертв может вырасти.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie--2007886778.html

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html

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мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение в Мьянме Землетрясение в Мьянме 2025-03-28T21:58 true PT1M27S

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землетрясение в мьянме и таиланде, россия, мьянма, таиланд, владимир путин, мин аун хлайн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, в мире