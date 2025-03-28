МЧС России направило в Мьянму два самолета
Российские спасатели вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС по указанию президента Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что в сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.
Подчеркивается, что сотрудники МЧС имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений, и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях. Кроме того, они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.
Ситуация в Мьянме
Председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что погибли 144 человека, число жертв может вырасти.
© AP Photo / Aung Shine Oo
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
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© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 5
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
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© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
1 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
4 из 5
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
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"Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
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Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.
Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.
В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.
В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.