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МЧС России направило в Мьянму два самолета - РИА Новости, 28.03.2025
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21:58 28.03.2025 (обновлено: 23:09 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html
МЧС России направило в Мьянму два самолета
МЧС России направило в Мьянму два самолета - РИА Новости, 28.03.2025
МЧС России направило в Мьянму два самолета
МЧС по указанию президента Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:58:00+03:00
2025-03-28T23:09:00+03:00
землетрясение в мьянме и таиланде
россия
мьянма
таиланд
владимир путин
мин аун хлайн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС по указанию президента Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба министерства."По указанию президента и поручению главы МЧС группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", — говорится в заявлении.Отмечается, что в сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.Подчеркивается, что сотрудники МЧС имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений, и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях. Кроме того, они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.Ситуация в Мьянме Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что погибли 144 человека, число жертв может вырасти.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона."Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie--2007886778.html
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
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землетрясение в мьянме и таиланде, россия, мьянма, таиланд, владимир путин, мин аун хлайн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, в мире
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Россия, Мьянма, Таиланд, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, В мире
МЧС России направило в Мьянму два самолета

Российские спасатели вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС по указанию президента Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба министерства.
"По указанию президента и поручению главы МЧС группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства.
Подчеркивается, что сотрудники МЧС имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений, и готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях. Кроме того, они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших в завалах.

Ситуация в Мьянме

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что погибли 144 человека, число жертв может вырасти.
© AP Photo / Aung Shine Oo

Последствия землетрясения в Мьянме

Последствия землетрясения в Мьянме

Последствия землетрясения в Мьянме

© AP Photo / Aung Shine Oo
1 из 5
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 5
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 5
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
4 из 5
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 5

Последствия землетрясения в Мьянме

© AP Photo / Aung Shine Oo
1 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
2 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
3 из 5
Последствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
4 из 5
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
5 из 5
По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
"Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.
В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, еще около 20 оказались под завалами.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Вчера, 11:17
Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились верующие. По словам местного жителя, было много жертв.
Общее число погибших в Мандалае достигло двух десятков, более двухсот человек получили ранения и травмы, пишет The New York Times со ссылкой на городскую больницу.
В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.
В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Вчера, 12:08
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеРоссияМьянмаТаиландВладимир ПутинМин Аун ХлайнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасВ мире
 
 
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