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"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.03.2025
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15:11 28.03.2025 (обновлено: 17:41 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html
"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.03.2025
"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Россия вправе указывать, какие вооруженные силы могут находиться на территории Украины, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:11:00+03:00
2025-03-28T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия вправе указывать, какие вооруженные силы могут находиться на территории Украины, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.&quot;Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и, если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями&quot;, — предупредил Малинен.По мнению эксперта, такой судьбы можно избежать, если миротворческая миссия на Украине будет организована под мандатом ООН.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область глава государства Владимир Путин осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, президент напомнил, что практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.
https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html
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в мире, украина, россия, мурманская область, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, ООН
"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Профессор Малинен: Россия вправе указывать, какие войска могут быть на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия вправе указывать, какие вооруженные силы могут находиться на территории Украины, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«

"Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и, если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями", — предупредил Малинен.

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По мнению эксперта, такой судьбы можно избежать, если миротворческая миссия на Украине будет организована под мандатом ООН.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область глава государства Владимир Путин осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, президент напомнил, что практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.
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