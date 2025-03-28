https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html

"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.03.2025

"Законные цели". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Россия вправе указывать, какие вооруженные силы могут находиться на территории Украины, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:11:00+03:00

2025-03-28T15:11:00+03:00

2025-03-28T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия вправе указывать, какие вооруженные силы могут находиться на территории Украины, пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и, если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями", — предупредил Малинен.По мнению эксперта, такой судьбы можно избежать, если миротворческая миссия на Украине будет организована под мандатом ООН.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область глава государства Владимир Путин осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, президент напомнил, что практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html

https://ria.ru/20250328/sammit-2007873891.html

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в мире, украина, россия, мурманская область, владимир путин, оон