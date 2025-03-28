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Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине
Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:38:00+03:00
2025-03-28T16:38:00+03:00
2025-03-28T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Радостная новость с белорусско-украинской границы - воссоединяются 4 семьи. Приближали этот светлый день в напряженной работе с Международным комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, в переговорах с украинской стороной", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Она рассказала, что в Россию возвращается пожилая гражданка РФ, она едет из города Сумы к сыну в Смоленскую область, а также супруги, которые проживали под Киевом, - они едут в Нижегородскую область. "На Украину отправляются мать с ребенком, которые, преодолев все трудности, направляются к главе семьи в Харьковскую область, 9-летний мальчик, проживавший с дедушкой в Подмосковье - он воссоединится с мамой на Украине", - добавила омбудсмен.
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россия, украина, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, общество
Россия, Украина, Сумы, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Общество
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине
Омбудсмен Москалькова заявила о воссоединении четырех семей в РФ и на Украине