https://ria.ru/20250328/rossija-2007984966.html

Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине

Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине

Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:38:00+03:00

2025-03-28T16:38:00+03:00

2025-03-28T16:42:00+03:00

россия

украина

сумы

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Радостная новость с белорусско-украинской границы - воссоединяются 4 семьи. Приближали этот светлый день в напряженной работе с Международным комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, в переговорах с украинской стороной", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Она рассказала, что в Россию возвращается пожилая гражданка РФ, она едет из города Сумы к сыну в Смоленскую область, а также супруги, которые проживали под Киевом, - они едут в Нижегородскую область. "На Украину отправляются мать с ребенком, которые, преодолев все трудности, направляются к главе семьи в Харьковскую область, 9-летний мальчик, проживавший с дедушкой в Подмосковье - он воссоединится с мамой на Украине", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20250213/deti-1999065877.html

россия

украина

сумы

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россия, украина, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, общество