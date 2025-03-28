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Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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16:38 28.03.2025 (обновлено: 16:42 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rossija-2007984966.html
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине
Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:38:00+03:00
2025-03-28T16:42:00+03:00
россия
украина
сумы
татьяна москалькова
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красный крест
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Радостная новость с белорусско-украинской границы - воссоединяются 4 семьи. Приближали этот светлый день в напряженной работе с Международным комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, в переговорах с украинской стороной", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Она рассказала, что в Россию возвращается пожилая гражданка РФ, она едет из города Сумы к сыну в Смоленскую область, а также супруги, которые проживали под Киевом, - они едут в Нижегородскую область. "На Украину отправляются мать с ребенком, которые, преодолев все трудности, направляются к главе семьи в Харьковскую область, 9-летний мальчик, проживавший с дедушкой в Подмосковье - он воссоединится с мамой на Украине", - добавила омбудсмен.
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россия, украина, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, общество
Россия, Украина, Сумы, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Общество
Москалькова рассказала о воссоединении четырех семей в России и на Украине

Омбудсмен Москалькова заявила о воссоединении четырех семей в РФ и на Украине

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramМероприятия по воссоединению четырех семей на белорусско-украинской границе
Мероприятия по воссоединению четырех семей на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре семьи в ближайшее время воссоединятся с семьями в России и на Украине при содействии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Радостная новость с белорусско-украинской границы - воссоединяются 4 семьи. Приближали этот светлый день в напряженной работе с Международным комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, в переговорах с украинской стороной", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramМероприятия по воссоединению четырех семей на белорусско-украинской границе
Мероприятия по воссоединению четырех семей на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Мероприятия по воссоединению четырех семей на белорусско-украинской границе
Она рассказала, что в Россию возвращается пожилая гражданка РФ, она едет из города Сумы к сыну в Смоленскую область, а также супруги, которые проживали под Киевом, - они едут в Нижегородскую область.
"На Украину отправляются мать с ребенком, которые, преодолев все трудности, направляются к главе семьи в Харьковскую область, 9-летний мальчик, проживавший с дедушкой в Подмосковье - он воссоединится с мамой на Украине", - добавила омбудсмен.
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РоссияУкраинаСумыТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестОбщество
 
 
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