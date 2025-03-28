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Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025
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15:22 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/rossija-2007957824.html
Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин
Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин
Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины, это только затянет конфликт, считает глава комитета Совета... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:22:00+03:00
2025-03-28T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины, это только затянет конфликт, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины - это приведет к затягиванию конфликта, к новым стычкам, к новым информационно-военным авантюрам. Никаких вопросов это не решит", - сказал Карасин. Он добавил, что есть понимание, что с большой долей вероятности это будут военные подразделения стран НАТО. "То, ради чего мы, собственно, говорим о глупости большой, сделанной в 1991 году, когда НАТО начало расширение и движение в сторону бывших границ Советского Союза. Это величайшая стратегическая ошибка Запада", - отметил Карасин. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html
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россия, украина, сша, григорий карасин, нато, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Украина, США, Григорий Карасин, НАТО, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин

Сенатор Карасин: размещение иностранных войск на Украине затянет конфликт

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины, это только затянет конфликт, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины - это приведет к затягиванию конфликта, к новым стычкам, к новым информационно-военным авантюрам. Никаких вопросов это не решит", - сказал Карасин.
Советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин после окончания переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Карасин назвал важную деталь в переговорах с США по Украине
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Он добавил, что есть понимание, что с большой долей вероятности это будут военные подразделения стран НАТО.
"То, ради чего мы, собственно, говорим о глупости большой, сделанной в 1991 году, когда НАТО начало расширение и движение в сторону бывших границ Советского Союза. Это величайшая стратегическая ошибка Запада", - отметил Карасин.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Ушаков сообщил о формировании американской делегации для переговоров
20 марта, 15:41
 
РоссияУкраинаСШАГригорий КарасинНАТОСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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