https://ria.ru/20250328/rossija-2007957824.html

Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин

Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025

Россия против размещения иностранных военных на Украине, заявил Карасин

Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины, это только затянет конфликт, считает глава комитета Совета... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:22:00+03:00

2025-03-28T15:22:00+03:00

2025-03-28T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины, это только затянет конфликт, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины - это приведет к затягиванию конфликта, к новым стычкам, к новым информационно-военным авантюрам. Никаких вопросов это не решит", - сказал Карасин. Он добавил, что есть понимание, что с большой долей вероятности это будут военные подразделения стран НАТО. "То, ради чего мы, собственно, говорим о глупости большой, сделанной в 1991 году, когда НАТО начало расширение и движение в сторону бывших границ Советского Союза. Это величайшая стратегическая ошибка Запада", - отметил Карасин. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html

https://ria.ru/20250320/ushakov-2006226673.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, григорий карасин, нато, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире