https://ria.ru/20250328/rossija-2007943014.html

Россия оперативно рассмотрит обращения о помощи от Мьянмы, заявил Кремль

Россия оперативно рассмотрит обращения о помощи от Мьянмы, заявил Кремль - РИА Новости, 28.03.2025

Россия оперативно рассмотрит обращения о помощи от Мьянмы, заявил Кремль

Россия оперативно рассмотрит обращения о помощи от Мьянмы и других пострадавших от землетрясения стран, если они поступят, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:45:00+03:00

2025-03-28T14:45:00+03:00

2025-03-28T15:16:00+03:00

в мире

дмитрий песков

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия оперативно рассмотрит обращения о помощи от Мьянмы и других пострадавших от землетрясения стран, если они поступят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ пока не получала запросов о гуманитарной помощи со стороны пострадавших стран. "Если подобные обращения будут, разумеется, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит", - сказал Песков журналистам. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/aeroporty-2007935569.html

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2025

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в мире, дмитрий песков, землетрясение в мьянме и таиланде