https://ria.ru/20250328/roskachestvo-2007852712.html
Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России
Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России - РИА Новости, 28.03.2025
Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России
Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T07:02:00+03:00
2025-03-28T07:02:00+03:00
2025-03-28T07:02:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта. Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок. Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации. Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре. В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет. "Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
https://ria.ru/20250325/vino-2007087253.html
https://ria.ru/20250321/vino-2006362763.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дон, самара, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Дон, Самара, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество
совместно с Минпромторгом
, Минсельхозом
и Ассоциацией виноградарей и виноделов России
при поддержке Россельхозбанка
. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя
, долины Дона
, а также Самары
. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок.
Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации.
Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре.
В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет.
"Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.