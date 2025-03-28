https://ria.ru/20250328/roskachestvo-2007852712.html

Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России

Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России - РИА Новости, 28.03.2025

Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России

Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:02:00+03:00

2025-03-28T07:02:00+03:00

2025-03-28T07:02:00+03:00

россия

дон

самара

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта. Всего было исследовано 30 вин в стилистике "оранж" 22 торговых марок. В исследование вошли вина основных винодельческих регионов: Кубани, Крыма, Севастополя, долины Дона, а также Самары. На дегустации были представлены как вина небольших фермерских хозяйств, так и образцы крупных виноделен. В Роскачестве рассказали, что в последние годы счет маркам "оранжей" пошел на десятки, а их суммарные тиражи перевалили за несколько сотен тысяч бутылок. Наиболее распространен среди оранжевых вин сорт ркацители. "Можно отметить, что тройка лидеров исследования – это вина именно из этого сорта. На втором месте отечественный селекционный сорт – цитронный магарача, однако виноделы экспериментируют с широким перечнем белых сортов – кокур белый, сибирьковый, различные мускаты", - отметили в организации. Там добавили, что из 30 вин в исследовании 29 преодолели повышенную планку стандарта качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерке лучших оказались все вина, произведенные на Крымском полуострове: марочное вино "Коктебель" Оранж. Ркацители, "Усадьба Перовских" Ркацители Оранж, "Яйла" Ркацители Оранж, "Villa Krim" Фокс Бэй и "Бельбек" Оранж Бленд. Все фермерские вина, оценивавшиеся экспертами в ходе исследования, получили положительную оценку. В топ-3 на первом месте также вино из Крыма, два других сделаны на Дону и в Самаре. В Роскачестве отметили, что с точки зрения технологии виноделия, "оранж" - это недостающее звено между белыми и красными винами. В оранжевых винах брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках винограда, как это принято для красных вин. В наиболее традиционных винах, ягоды даже не отделяют от гребней. Благодаря этому получается белое вино, в котором есть танины и экстрактивные вещества, которые и придают вину характерный оранжевый цвет. "Очевидно, что "оранжевые" вина – это самостоятельный тип вина со своей технологической практикой, - говорит директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

https://ria.ru/20250325/vino-2007087253.html

https://ria.ru/20250321/vino-2006362763.html

https://ria.ru/20250313/roskachestvo-2004659200.html

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россия, дон, самара, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)