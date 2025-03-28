https://ria.ru/20250328/ramadan-2007920114.html

Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан

Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан - РИА Новости, 28.03.2025

Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:13:00+03:00

2025-03-28T13:13:00+03:00

2025-03-28T13:24:00+03:00

религия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/ramadan-2006988348.html

турция

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Варвара Скокшина

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия