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Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан - РИА Новости, 28.03.2025
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Религия
 
13:13 28.03.2025 (обновлено: 13:24 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ramadan-2007920114.html
Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан
Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан - РИА Новости, 28.03.2025
Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:13:00+03:00
2025-03-28T13:24:00+03:00
религия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/ramadan-2006988348.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия
Религия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия
Путин поздравил турецкий народ с месяцем Рамадан

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ со священным месяцем Рамадан

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам", - говорится в сообщении.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан
24 марта, 15:57
 
РелигияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссия
 
 
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