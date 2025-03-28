https://ria.ru/20250328/pvo-2007929359.html

Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников

Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников - РИА Новости, 28.03.2025

Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников

Средства ПВО России за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:49:00+03:00

2025-03-28T13:49:00+03:00

2025-03-28T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 554 танка и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 051 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250328/udary-2007928818.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, миг-29