https://ria.ru/20250328/pvo-2007929359.html
Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников
Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников - РИА Новости, 28.03.2025
Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников
Средства ПВО России за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:49:00+03:00
2025-03-28T13:49:00+03:00
2025-03-28T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 554 танка и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 051 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250328/udary-2007928818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29
Российская ПВО за неделю сбила 1160 беспилотников
Российская ПВО за неделю сбила два украинских МиГ-29 и 1160 беспилотников
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29
воздушных сил Украины
, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 879 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 554 танка и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 051 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.