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Песков: ВС России выполняют приказ по мораторию на удары по энергообъектам - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 28.03.2025 (обновлено: 14:52 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007945942.html
Песков: ВС России выполняют приказ по мораторию на удары по энергообъектам
Песков: ВС России выполняют приказ по мораторию на удары по энергообъектам - РИА Новости, 28.03.2025
Песков: ВС России выполняют приказ по мораторию на удары по энергообъектам
Вооруженные силы Российской Федерации выполняют приказ президента РФ Владимира Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:51:00+03:00
2025-03-28T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют приказ президента РФ Владимира Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "И в настоящий момент наши вооруженные силы выполняют по-прежнему приказ Верховного Главнокомандующего (президента РФ Владимира Путина - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины. Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250326/rubio-2007574002.html
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россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Безопасность
Песков: ВС России выполняют приказ по мораторию на удары по энергообъектам

Песков: ВС РФ выполняют приказ Путина по мораторию на удары по энергообъектам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют приказ президента РФ Владимира Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И в настоящий момент наши вооруженные силы выполняют по-прежнему приказ Верховного Главнокомандующего (президента РФ Владимира Путина - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рубио рассказал об условиях России по мораторию на удары в Черном море
26 марта, 21:43
Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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Вчера, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампБезопасность
 
 
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