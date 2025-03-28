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Путин примет губернатора Ленинградской области с докладом
Путин примет губернатора Ленинградской области с докладом - РИА Новости, 28.03.2025
Путин примет губернатора Ленинградской области с докладом
Президент России Владимир Путин в пятницу примет с докладом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:46:00+03:00
2025-03-28T14:46:00+03:00
2025-03-28T14:46:00+03:00
политика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет с докладом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня у него запланирован целый ряд встреч, из них будет публичным доклад губернатора Ленинградской области Дрозденко, который будет у президента на приеме", - сказал Песков.
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политика, ленинградская область, россия, александр дрозденко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет губернатора Ленинградской области с докладом
Путин в пятницу примет с докладом губернатора Ленинградской области Дрозденко