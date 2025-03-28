https://ria.ru/20250328/putin-2007839973.html

Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки

Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки - РИА Новости, 28.03.2025

Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки

Президент России Владимир Путин похвалил батальоны, работающие южнее белгородской Демидовки, и заявил, что они хорошо работают. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:57:00+03:00

2025-03-28T02:57:00+03:00

2025-03-28T02:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мурманск

белгородская область

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил батальоны, работающие южнее белгородской Демидовки, и заявил, что они хорошо работают. "Ваши батальоны там южнее Демидовки работают. Хорошо ребята работают, молодцы", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске. Демидовка находится в Краснояружском районе Белгородской области.

https://ria.ru/20250328/putin-2007833097.html

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россия, мурманск, белгородская область, владимир путин