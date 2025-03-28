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Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки
Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки - РИА Новости, 28.03.2025
Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки
Президент России Владимир Путин похвалил батальоны, работающие южнее белгородской Демидовки, и заявил, что они хорошо работают. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:57:00+03:00
2025-03-28T02:57:00+03:00
2025-03-28T02:57:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил батальоны, работающие южнее белгородской Демидовки, и заявил, что они хорошо работают. "Ваши батальоны там южнее Демидовки работают. Хорошо ребята работают, молодцы", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске. Демидовка находится в Краснояружском районе Белгородской области.
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россия, мурманск, белгородская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мурманск, Белгородская область, Владимир Путин
Путин похвалил батальоны, работающие южнее Демидовки
Путин: батальоны, работающие южнее Демидовки, хорошо работают