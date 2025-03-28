https://ria.ru/20250328/putin-2007838143.html
Путин отметил стремление стран БРИКС к урегулированию на Украине
Путин отметил стремление стран БРИКС к урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин отметил стремление стран БРИКС к урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин отметил стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована, отметив, что Россия готова... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:43:00+03:00
2025-03-28T02:43:00+03:00
2025-03-28T02:43:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована, отметив, что Россия готова взаимодействовать с любыми партнерами. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки. "Любой шаг, направленный на решение этой задачи (по урегулированию на Украине мирными средствами при устранении первопричин конфликта - ред.), нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому. Это не только США. Это и КНР, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС и многие другие, включая КНДР", - сказал Путин.
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россия, китай, индия, владимир путин, брикс
Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, БРИКС
Путин отметил стремление стран БРИКС к урегулированию на Украине
Путин: любой шаг стран БРИКС к урегулированию на Украине будет приветствоваться