Рейтинг@Mail.ru
Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007836873.html
Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин
Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин
Мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить уже в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:37:00+03:00
2025-03-28T02:37:00+03:00
экономика
россия
арктика
мурманская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827758_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_3cefd0547539106d5b08d6385d3e8c61.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить уже в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области. "(Россия - ред.) активно развивает Северный морской путь - весь глобальный маршрут от Санкт-Петербурга через Арктику до Владивостока. Мурманский порт - одна из ключевых точек на этой значимой трассе. Обязательно продолжим наращивать его мощность - не менее чем в три раза в ближайшие годы. А в перспективе нужно выходить и на большие показатели", - сказал глава государства. Он пояснил, что это будут делать это за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожно-транспортных подходов. "Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения", - подчеркнул Путин. Путин обратил внимание на то, что отгружаемый в "Лавне" уголь - из Кузбасса. "Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки", - отметил он.
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007807187.html
россия
арктика
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827758_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b7fa1641154c2fccdf7cc79df5a24fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, арктика, мурманская область, владимир путин
Экономика, Россия, Арктика, Мурманская область, Владимир Путин
Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин

Путин: мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить в ближайшие годы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить уже в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области.
"(Россия - ред.) активно развивает Северный морской путь - весь глобальный маршрут от Санкт-Петербурга через Арктику до Владивостока. Мурманский порт - одна из ключевых точек на этой значимой трассе. Обязательно продолжим наращивать его мощность - не менее чем в три раза в ближайшие годы. А в перспективе нужно выходить и на большие показатели", - сказал глава государства.
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути
Вчера, 17:56
Он пояснил, что это будут делать это за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожно-транспортных подходов.
"Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения", - подчеркнул Путин.
Путин обратил внимание на то, что отгружаемый в "Лавне" уголь - из Кузбасса. "Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки", - отметил он.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин оценил перспективы развития Арктического полигона железных дорог
Вчера, 21:49
 
ЭкономикаРоссияАрктикаМурманская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала