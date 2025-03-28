https://ria.ru/20250328/putin-2007836873.html

Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин

Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Мощность Мурманского порта планируется нарастить, заявил Путин

Мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить уже в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:37:00+03:00

2025-03-28T02:37:00+03:00

2025-03-28T02:37:00+03:00

экономика

россия

арктика

мурманская область

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Мощность Мурманского порта планируется кратно нарастить уже в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска погрузки угольного терминала "Лавна" в Мурманской области. "(Россия - ред.) активно развивает Северный морской путь - весь глобальный маршрут от Санкт-Петербурга через Арктику до Владивостока. Мурманский порт - одна из ключевых точек на этой значимой трассе. Обязательно продолжим наращивать его мощность - не менее чем в три раза в ближайшие годы. А в перспективе нужно выходить и на большие показатели", - сказал глава государства. Он пояснил, что это будут делать это за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожно-транспортных подходов. "Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения", - подчеркнул Путин. Путин обратил внимание на то, что отгружаемый в "Лавне" уголь - из Кузбасса. "Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки", - отметил он.

https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007807187.html

россия

арктика

мурманская область

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экономика, россия, арктика, мурманская область, владимир путин