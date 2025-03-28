https://ria.ru/20250328/putin-2007836743.html

Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин

Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин

Россия ведет работу с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:33:00+03:00

2025-03-28T02:33:00+03:00

2025-03-28T02:33:00+03:00

россия

пхеньян

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия ведет работу с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск" напомнил, что у РФ и КНДР подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "В статье четвертой много сказано о том, как и что мы должны делать, поддерживать друг друга. И эта работа с этой страной тоже идет и в военной и в военно-технической сфере", - подчеркнул Путин. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня - во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250301/yna-2002428483.html

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пхеньян, владимир путин, оон