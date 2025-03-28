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Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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02:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007836743.html
Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин
Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин
Россия ведет работу с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:33:00+03:00
2025-03-28T02:33:00+03:00
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пхеньян
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия ведет работу с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск" напомнил, что у РФ и КНДР подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "В статье четвертой много сказано о том, как и что мы должны делать, поддерживать друг друга. И эта работа с этой страной тоже идет и в военной и в военно-технической сфере", - подчеркнул Путин. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня - во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
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россия, пхеньян, владимир путин, оон
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, ООН
Россия работает с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил Путин

Путин: Россия ведет работу с КНДР в военно-технической и военной сферах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия ведет работу с КНДР в военно-технической и военной сферах, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск" напомнил, что у РФ и КНДР подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"В статье четвертой много сказано о том, как и что мы должны делать, поддерживать друг друга. И эта работа с этой страной тоже идет и в военной и в военно-технической сфере", - подчеркнул Путин.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня - во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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1 марта, 11:19
 
РоссияПхеньянВладимир ПутинООН
 
 
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