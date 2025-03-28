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Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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02:26 28.03.2025 (обновлено: 03:44 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007835882.html
Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин
Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин
Состояние дел в российской экономике и государственных финансах стабильно, рост экономики России в 2024 году составил 4,1%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:26:00+03:00
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экономика
россия
япония
германия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Состояние дел в российской экономике и государственных финансах стабильно, рост экономики России в 2024 году составил 4,1%, заявил президент России Владимир Путин.Как напомнил глава государства, российская экономика выросла на 4,1 процента.Он напомнил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, обойдя Японию и ФРГ. В то же время Путин констатировал, что денег не хватает никогда. "е знаем, куда деньги девать, такого не бывает", - добавил президент. Он также пообещал, что программа развития инфраструктуры закрытых городов будет исполняться.
https://ria.ru/20250327/lavna-2007823015.html
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экономика, россия, япония, германия, владимир путин
Экономика, Россия, Япония, Германия, Владимир Путин
Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин

Путин: состояние дел в российской экономике и государственных финансах стабильно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Состояние дел в российской экономике и государственных финансах стабильно, рост экономики России в 2024 году составил 4,1%, заявил президент России Владимир Путин.
Как напомнил глава государства, российская экономика выросла на 4,1 процента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин по видеосвязи принял участие в запуске угольного терминала "Лавна"
Вчера, 23:39
Он напомнил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, обойдя Японию и ФРГ.
В то же время Путин констатировал, что денег не хватает никогда.
"е знаем, куда деньги девать, такого не бывает", - добавил президент.
Он также пообещал, что программа развития инфраструктуры закрытых городов будет исполняться.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике
Вчера, 22:35
 
ЭкономикаРоссияЯпонияГерманияВладимир Путин
 
 
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