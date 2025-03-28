https://ria.ru/20250328/putin-2007835882.html

Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин

Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Состояние дел в российской экономике стабильно, заявил Путин

Состояние дел в российской экономике и государственных финансах стабильно, рост экономики России в 2024 году составил 4,1%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:26:00+03:00

2025-03-28T02:26:00+03:00

2025-03-28T03:44:00+03:00

экономика

россия

япония

германия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Состояние дел в российской экономике и государственных финансах стабильно, рост экономики России в 2024 году составил 4,1%, заявил президент России Владимир Путин.Как напомнил глава государства, российская экономика выросла на 4,1 процента.Он напомнил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, обойдя Японию и ФРГ. В то же время Путин констатировал, что денег не хватает никогда. "е знаем, куда деньги девать, такого не бывает", - добавил президент. Он также пообещал, что программа развития инфраструктуры закрытых городов будет исполняться.

https://ria.ru/20250327/lavna-2007823015.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007813233.html

россия

япония

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экономика, россия, япония, германия, владимир путин