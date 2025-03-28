https://ria.ru/20250328/putin-2007835379.html
Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор, заявил Путин
Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор, заявил Путин
Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор, значит их тогда все устраивало, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:16:00+03:00
2025-03-28T02:16:00+03:00
2025-03-28T02:16:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор, значит их тогда все устраивало, заявил президент России Владимир Путин. "Выжимка из этого документа (стамбульского договора - ред.) была парафирована главой переговорной группы со стороны Украины. Парафировали, подписали же, значит, устраивало все", - сказал Путин во время общения с моряками в Мурманске.
https://ria.ru/20250328/putin-2007835260.html
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украина, россия, мурманск, владимир путин
Украина, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор, заявил Путин
Путин: Украина в 2022 году парафировала стамбульский договор