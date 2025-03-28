https://ria.ru/20250328/putin-2007835260.html
Кураторы Киева не замечали положение людей в Донбассе, заявил Путин
Кураторы Киева не замечали положение людей в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Кураторы Киева не замечали положение людей в Донбассе, заявил Путин
Западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:13:00+03:00
2025-03-28T02:13:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. Жители Донбасса, как отметил Путин, на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова. "Западные кураторы украинского режима предпочитали этого не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году. Не мы ее начинали", - сказал глава государства.
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Донбасс, Киев, Россия, Владимир Путин
Кураторы Киева не замечали положение людей в Донбассе, заявил Путин
Путин: западные кураторы Киева не замечали положение людей в Донбассе