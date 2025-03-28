https://ria.ru/20250328/putin-2007834865.html
Жители Донбасса подвергались геноциду, заявил Путин
Жители Донбасса подвергались геноциду, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Жители Донбасса подвергались геноциду, заявил Путин
Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:06:00+03:00
2025-03-28T02:06:00+03:00
2025-03-28T02:06:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. "На протяжении восьми лет люди, которые проживали на территории Донбасса, Луганска и Донецка, подвергались геноциду в прямом смысле этого слова", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html
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донбасс, россия, луганск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Луганск, Владимир Путин
Жители Донбасса подвергались геноциду, заявил Путин
Путин: на протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались геноциду