https://ria.ru/20250328/putin-2007834535.html
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин
Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:00:00+03:00
2025-03-28T02:00:00+03:00
2025-03-28T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин
Путин: ВС России освобождают один населенный пункт за другим каждый день