https://ria.ru/20250328/putin-2007834535.html

ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин

ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин

Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:00:00+03:00

2025-03-28T02:00:00+03:00

2025-03-28T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html

россия

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2025

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россия, владимир путин