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ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007834535.html
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин
Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:00:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВС России освобождают один населенный пункт за другим, заявил Путин

Путин: ВС России освобождают один населенный пункт за другим каждый день

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ идут вперед, освобождая одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день", - сказал Путин.
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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