https://ria.ru/20250328/putin-2007833390.html

Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты

Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты

К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий, это большая работа по боевой подготовке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:45:00+03:00

2025-03-28T01:45:00+03:00

2025-03-28T01:45:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий, это большая работа по боевой подготовке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы постепенно из бригад будем создавать дивизии. В этом году - две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год - две дивизии, через год - еще одну дивизию создадим. Это большая работа, которая будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007832730.html

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безопасность, россия, владимир путин