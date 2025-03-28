https://ria.ru/20250328/putin-2007833390.html
Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты
Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты
К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий, это большая работа по боевой подготовке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:45:00+03:00
2025-03-28T01:45:00+03:00
2025-03-28T01:45:00+03:00
безопасность
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владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий, это большая работа по боевой подготовке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы постепенно из бригад будем создавать дивизии. В этом году - две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год - две дивизии, через год - еще одну дивизию создадим. Это большая работа, которая будет связана с организацией, прежде всего, боевой подготовки", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007832730.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о создании дивизий из бригад морской пехоты
Путин: из бригад морской пехоты к 2027 году будет создано 5 дивизий