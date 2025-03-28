https://ria.ru/20250328/putin-2007833097.html

Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин

Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин

Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:39:00+03:00

2025-03-28T01:39:00+03:00

2025-03-28T01:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007828054.html

россия

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2025

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россия, владимир путин