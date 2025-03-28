https://ria.ru/20250328/putin-2007833097.html
Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин
Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин
Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:39:00+03:00
2025-03-28T01:39:00+03:00
2025-03-28T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007828054.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия настойчиво движется к достижению всех целей СВО, заявил Путин
Путин: Россия постепенно, но настойчиво движется к достижению всех целей СВО