https://ria.ru/20250328/putin-2007832988.html
Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин
Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин
Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:36:00+03:00
2025-03-28T01:36:00+03:00
2025-03-28T01:36:00+03:00
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, сказал президент РФ Владимир Путин. "Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнёрам мы допускать не будем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007831137.html
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россия, владимир путин
Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин
Путин: Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к так называемым партнерам