https://ria.ru/20250328/putin-2007832988.html

Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин

Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Россия не допустит больше ошибок из-за доверия к "партнерам", заявил Путин

Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:36:00+03:00

2025-03-28T01:36:00+03:00

2025-03-28T01:36:00+03:00

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, сказал президент РФ Владимир Путин. "Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнёрам мы допускать не будем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250328/putin-2007831137.html

россия

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2025

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россия, владимир путин