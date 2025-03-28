https://ria.ru/20250328/putin-2007832613.html
Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин
Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин
Украинский конфликт является сложным и требует тщательного обсуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя российско-американские переговоры. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:30:00+03:00
2025-03-28T01:30:00+03:00
2025-03-28T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинский конфликт является сложным и требует тщательного обсуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя российско-американские переговоры. "Ясно, что конфликт, о котором я говорил, и я дал только что коротенькую характеристику того, что происходило в недавнем прошлом, все-таки он сложный и требует такого тщательного обсуждения и подхода, мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007832052.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин
Путин: украинский конфликт является сложным и требует тщательного обсуждения