https://ria.ru/20250328/putin-2007832613.html

Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин

Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Украинский конфликт требует тщательного обсуждения, заявил Путин

Украинский конфликт является сложным и требует тщательного обсуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя российско-американские переговоры. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:30:00+03:00

2025-03-28T01:30:00+03:00

2025-03-28T01:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Украинский конфликт является сложным и требует тщательного обсуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя российско-американские переговоры. "Ясно, что конфликт, о котором я говорил, и я дал только что коротенькую характеристику того, что происходило в недавнем прошлом, все-таки он сложный и требует такого тщательного обсуждения и подхода, мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007832052.html

россия

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2025

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россия, владимир путин