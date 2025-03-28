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Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте
Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:46:00+03:00
2025-03-28T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. "Что происходит сегодня в принципе тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой", - сказал президент.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058891.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте

Путин: ВС России владеют стратегической инициативой на всей линии фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны", участвовавшей в операции "Поток", в Судже
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны", участвовавшей в операции "Поток", в Судже. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин.
"Что происходит сегодня в принципе тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин рассказал о безусловном приоритете для России
23 февраля, 00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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