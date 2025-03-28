https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html

Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте

Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте

Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:46:00+03:00

2025-03-28T00:46:00+03:00

2025-03-28T00:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006432240_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_f305baa55257c595bc219dedf8282562.jpg

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. "Что происходит сегодня в принципе тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой", - сказал президент.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин