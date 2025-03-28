https://ria.ru/20250328/putin-2007829109.html
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте
Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:46:00+03:00
2025-03-28T00:46:00+03:00
2025-03-28T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин. "Что происходит сегодня в принципе тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой", - сказал президент.
https://ria.ru/20250223/putin-2001058891.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте
Путин: ВС России владеют стратегической инициативой на всей линии фронта