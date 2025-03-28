https://ria.ru/20250328/putin-2007826961.html

Путин регулярно встречается с руководством ВМФ

Путин регулярно встречается с руководством ВМФ - РИА Новости, 28.03.2025

Путин регулярно встречается с руководством ВМФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно встречается с руководством военно-морского флота и обсуждает его развитие, в ходе дискуссии принимаются РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:29:00+03:00

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политика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно встречается с руководством военно-морского флота и обсуждает его развитие, в ходе дискуссии принимаются решения. "Я не так часто, хотя надо бы почаще, мы регулярно с этими людьми встречаемся, вот эти споры идут и идут, но решения тоже принимаются окончательные. Мы не занимаемся просто притиркой позиций, в ходе этих дискуссий принимаются решения окончательные по развитию флота", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007826342.html

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политика, россия, владимир путин