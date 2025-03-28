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Путин регулярно встречается с руководством ВМФ - РИА Новости, 28.03.2025
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00:29 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007826961.html
Путин регулярно встречается с руководством ВМФ
Путин регулярно встречается с руководством ВМФ - РИА Новости, 28.03.2025
Путин регулярно встречается с руководством ВМФ
Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно встречается с руководством военно-морского флота и обсуждает его развитие, в ходе дискуссии принимаются РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:29:00+03:00
2025-03-28T00:29:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно встречается с руководством военно-морского флота и обсуждает его развитие, в ходе дискуссии принимаются решения. "Я не так часто, хотя надо бы почаще, мы регулярно с этими людьми встречаемся, вот эти споры идут и идут, но решения тоже принимаются окончательные. Мы не занимаемся просто притиркой позиций, в ходе этих дискуссий принимаются решения окончательные по развитию флота", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007826342.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин регулярно встречается с руководством ВМФ

Путин заявил, что регулярно встречается с руководством военно-морского флота

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно встречается с руководством военно-морского флота и обсуждает его развитие, в ходе дискуссии принимаются решения.
"Я не так часто, хотя надо бы почаще, мы регулярно с этими людьми встречаемся, вот эти споры идут и идут, но решения тоже принимаются окончательные. Мы не занимаемся просто притиркой позиций, в ходе этих дискуссий принимаются решения окончательные по развитию флота", - сказал глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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