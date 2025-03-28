https://ria.ru/20250328/putin-2007826013.html
Путин считает, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине
Путин считает, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин считает, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, на его взгляд, президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:18:00+03:00
2025-03-28T00:18:00+03:00
2025-03-28T00:54:00+03:00
украина
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007829624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb480d22fd90c7f6424e40f405938fa3.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, на его взгляд, президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине.Глава государства во время рабочей поездки в Мурманск пообщался с моряками, они задали ему вопрос о переговорах России и США."На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250326/tramp-2007337412.html
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Путин: Избранный президент США искренне хочет завершения этого конфликта
Путин во время рабочей поездки в Мурманск пообщался с моряками и рассказал им о ходе переговоров с США.
2025-03-28T00:18
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РИА Новости
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украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин считает, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине
Путин: Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине