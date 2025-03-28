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Путин заявил, что Россия будет готовить моряков для работы на новых судах
Путин заявил, что Россия будет готовить моряков для работы на новых судах - РИА Новости, 28.03.2025
Путин заявил, что Россия будет готовить моряков для работы на новых судах
Россия будет делать все в части подготовки моряков для работы на новых судах, это "штучные" специалисты с особым характером, готовые к выполнению любых задач,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:12:00+03:00
2025-03-28T00:12:00+03:00
2025-03-28T00:12:00+03:00
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Россия будет делать все в части подготовки моряков для работы на новых судах, это "штучные" специалисты с особым характером, готовые к выполнению любых задач, заявил президент России Владимир Путин. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки. Россия, заверил президент, будет делать все, чтобы поддерживать свой статус мощной морской державы, в том числе строить новые надводные и подводные суда, улучшая их характеристики. "Все будем делать для того, чтобы готовить таких специалистов, как вы, - это штучные люди, извините за такое выражение, но тем не менее. Это требует особого характера, готовности к выполнению любых задач", - подчеркнул Путин, обращаясь к моряками.
https://ria.ru/20250327/putin-2007807489.html
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россия, мурманская область, владимир путин
Россия, Мурманская область, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия будет готовить моряков для работы на новых судах
Путин: Россия будет делать все для подготовки моряков для работы на новых судах