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Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы" - РИА Новости, 28.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:08 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/produktsiya-2008039817.html
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы" - РИА Новости, 28.03.2025
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:08:00+03:00
2025-03-28T20:08:00+03:00
смоленская область
василий анохин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона в пятницу провел встречу с главой Минпромторга России Антоном Алихановым, на которой обсудил вопросы реализации масштабных инвестпроектов по модернизации "Рославльских тормозных систем" и "Ярцевского металлургического завода". "В прошлом году по поручению первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова началась комплексная модернизация "Рославльских тормозных систем". Следующий шаг – технологическое перевооружение производственных мощностей, развитие объектов инфраструктуры. Обсудили с Антоном Андреевичем очередной этап в реализации масштабной инициативы. Благодаря проекту на предприятии будет увеличен объем изготавливаемой продукции, запущен выпуск компонентов для тормозных систем", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что новые изделия заместят импортные и будут востребованы автопроизводителями России и Беларуси. Глава региона уточнил, что для создания нового производства холоднокатаного проката на "Ярцевском металлургическом заводе" планируют заключить первый в регионе специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0. "Подали необходимые документы в Минпромторг России, далее наш проект рассмотрит профильная межведомственная комиссия. Реализация инициативы по модернизации "ЯМЗ" позволит запустить на предприятии изготовление холоднокатаной стали объемом до 250 тысяч тонн в год. Такая продукция востребована в промышленности, строительстве и атомной энергетике", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html
https://ria.ru/20250328/anokhin-2007987792.html
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василий анохин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Смоленская область, Василий Анохин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"

Василий Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Глава региона в пятницу провел встречу с главой Минпромторга России Антоном Алихановым, на которой обсудил вопросы реализации масштабных инвестпроектов по модернизации "Рославльских тормозных систем" и "Ярцевского металлургического завода".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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"В прошлом году по поручению первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова началась комплексная модернизация "Рославльских тормозных систем". Следующий шаг – технологическое перевооружение производственных мощностей, развитие объектов инфраструктуры. Обсудили с Антоном Андреевичем очередной этап в реализации масштабной инициативы. Благодаря проекту на предприятии будет увеличен объем изготавливаемой продукции, запущен выпуск компонентов для тормозных систем", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что новые изделия заместят импортные и будут востребованы автопроизводителями России и Беларуси.
Глава региона уточнил, что для создания нового производства холоднокатаного проката на "Ярцевском металлургическом заводе" планируют заключить первый в регионе специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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"Подали необходимые документы в Минпромторг России, далее наш проект рассмотрит профильная межведомственная комиссия. Реализация инициативы по модернизации "ЯМЗ" позволит запустить на предприятии изготовление холоднокатаной стали объемом до 250 тысяч тонн в год. Такая продукция востребована в промышленности, строительстве и атомной энергетике", - резюмировал губернатор.
 
Смоленская областьВасилий АнохинАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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