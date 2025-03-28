https://ria.ru/20250328/produktsiya-2008039817.html
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы" - РИА Новости, 28.03.2025
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:08:00+03:00
2025-03-28T20:08:00+03:00
2025-03-28T20:08:00+03:00
смоленская область
василий анохин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона в пятницу провел встречу с главой Минпромторга России Антоном Алихановым, на которой обсудил вопросы реализации масштабных инвестпроектов по модернизации "Рославльских тормозных систем" и "Ярцевского металлургического завода". "В прошлом году по поручению первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова началась комплексная модернизация "Рославльских тормозных систем". Следующий шаг – технологическое перевооружение производственных мощностей, развитие объектов инфраструктуры. Обсудили с Антоном Андреевичем очередной этап в реализации масштабной инициативы. Благодаря проекту на предприятии будет увеличен объем изготавливаемой продукции, запущен выпуск компонентов для тормозных систем", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что новые изделия заместят импортные и будут востребованы автопроизводителями России и Беларуси. Глава региона уточнил, что для создания нового производства холоднокатаного проката на "Ярцевском металлургическом заводе" планируют заключить первый в регионе специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0. "Подали необходимые документы в Минпромторг России, далее наш проект рассмотрит профильная межведомственная комиссия. Реализация инициативы по модернизации "ЯМЗ" позволит запустить на предприятии изготовление холоднокатаной стали объемом до 250 тысяч тонн в год. Такая продукция востребована в промышленности, строительстве и атомной энергетике", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html
https://ria.ru/20250328/anokhin-2007987792.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Смоленская область, Василий Анохин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
Василий Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Глава региона в пятницу провел встречу с главой Минпромторга России Антоном Алихановым, на которой обсудил вопросы реализации масштабных инвестпроектов по модернизации "Рославльских тормозных систем" и "Ярцевского металлургического завода".
"В прошлом году по поручению первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова началась комплексная модернизация "Рославльских тормозных систем". Следующий шаг – технологическое перевооружение производственных мощностей, развитие объектов инфраструктуры. Обсудили с Антоном Андреевичем очередной этап в реализации масштабной инициативы. Благодаря проекту на предприятии будет увеличен объем изготавливаемой продукции, запущен выпуск компонентов для тормозных систем", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что новые изделия заместят импортные и будут востребованы автопроизводителями России и Беларуси.
Глава региона уточнил, что для создания нового производства холоднокатаного проката на "Ярцевском металлургическом заводе" планируют заключить первый в регионе специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0.
"Подали необходимые документы в Минпромторг России, далее наш проект рассмотрит профильная межведомственная комиссия. Реализация инициативы по модернизации "ЯМЗ" позволит запустить на предприятии изготовление холоднокатаной стали объемом до 250 тысяч тонн в год. Такая продукция востребована в промышленности, строительстве и атомной энергетике", - резюмировал губернатор.