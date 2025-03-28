https://ria.ru/20250328/produktsiya-2008039817.html

Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"

Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы" - РИА Новости, 28.03.2025

Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"

Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:08:00+03:00

2025-03-28T20:08:00+03:00

2025-03-28T20:08:00+03:00

смоленская область

василий анохин

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Объем выпускаемой продукции будет увеличен на предприятии "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона в пятницу провел встречу с главой Минпромторга России Антоном Алихановым, на которой обсудил вопросы реализации масштабных инвестпроектов по модернизации "Рославльских тормозных систем" и "Ярцевского металлургического завода". "В прошлом году по поручению первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова началась комплексная модернизация "Рославльских тормозных систем". Следующий шаг – технологическое перевооружение производственных мощностей, развитие объектов инфраструктуры. Обсудили с Антоном Андреевичем очередной этап в реализации масштабной инициативы. Благодаря проекту на предприятии будет увеличен объем изготавливаемой продукции, запущен выпуск компонентов для тормозных систем", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что новые изделия заместят импортные и будут востребованы автопроизводителями России и Беларуси. Глава региона уточнил, что для создания нового производства холоднокатаного проката на "Ярцевском металлургическом заводе" планируют заключить первый в регионе специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0. "Подали необходимые документы в Минпромторг России, далее наш проект рассмотрит профильная межведомственная комиссия. Реализация инициативы по модернизации "ЯМЗ" позволит запустить на предприятии изготовление холоднокатаной стали объемом до 250 тысяч тонн в год. Такая продукция востребована в промышленности, строительстве и атомной энергетике", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html

https://ria.ru/20250328/anokhin-2007987792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)