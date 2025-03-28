https://ria.ru/20250328/postamaty-2007812963.html

Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов

Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов - РИА Новости, 28.03.2025

Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов

С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:23:00+03:00

2025-03-28T10:23:00+03:00

2025-03-28T10:23:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Постаматы начали размещать в московских ЖК с 2023 года. Обычно их выставляют в холле. Первое такое устройство появилось в доме на Волгоградском проспекте."Так, в 2023 году в подъездах новостроек установили 22 постамата, а в 2024 – почти в два раза больше – 41. В итоге на сегодня жителям домов, возведенных по программе реновации, доступно 63 устройства", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В новостройках постаматы тоже можно разместить. Сначала в тестовом режиме, а затем можно продлить, если такое решение примут жильцы дома. В Москве сервис "Московский постамат" используют более 80 тысяч человек.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы