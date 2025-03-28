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Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов - РИА Новости, 28.03.2025
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов
С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:23:00+03:00
2025-03-28T10:23:00+03:00
2025-03-28T10:23:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Постаматы начали размещать в московских ЖК с 2023 года. Обычно их выставляют в холле. Первое такое устройство появилось в доме на Волгоградском проспекте."Так, в 2023 году в подъездах новостроек установили 22 постамата, а в 2024 – почти в два раза больше – 41. В итоге на сегодня жителям домов, возведенных по программе реновации, доступно 63 устройства", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В новостройках постаматы тоже можно разместить. Сначала в тестовом режиме, а затем можно продлить, если такое решение примут жильцы дома. В Москве сервис "Московский постамат" используют более 80 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов
За два года в домах по реновации появились 63 московских постамата