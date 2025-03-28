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Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов - РИА Новости, 28.03.2025
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10:23 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/postamaty-2007812963.html
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов - РИА Новости, 28.03.2025
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов
С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:23:00+03:00
2025-03-28T10:23:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Постаматы начали размещать в московских ЖК с 2023 года. Обычно их выставляют в холле. Первое такое устройство появилось в доме на Волгоградском проспекте."Так, в 2023 году в подъездах новостроек установили 22 постамата, а в 2024 – почти в два раза больше – 41. В итоге на сегодня жителям домов, возведенных по программе реновации, доступно 63 устройства", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В новостройках постаматы тоже можно разместить. Сначала в тестовом режиме, а затем можно продлить, если такое решение примут жильцы дома. В Москве сервис "Московский постамат" используют более 80 тысяч человек.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Жители новостроек по реновации протестируют услугу постаматов

За два года в домах по реновации появились 63 московских постамата

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. С 2023 года в домах, построенных в рамках программы реновации, установили более 60 устройств сервиса "Московский постамат", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Постаматы начали размещать в московских ЖК с 2023 года. Обычно их выставляют в холле. Первое такое устройство появилось в доме на Волгоградском проспекте.
«
"Так, в 2023 году в подъездах новостроек установили 22 постамата, а в 2024 – почти в два раза больше – 41. В итоге на сегодня жителям домов, возведенных по программе реновации, доступно 63 устройства", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В новостройках постаматы тоже можно разместить. Сначала в тестовом режиме, а затем можно продлить, если такое решение примут жильцы дома. В Москве сервис "Московский постамат" используют более 80 тысяч человек.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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