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Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин
Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин - РИА Новости, 28.03.2025
Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин
Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:59:00+03:00
2025-03-28T19:59:00+03:00
2025-03-28T20:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления Вашингтоном новых мер 2 апреля, заявили в офисе канадского премьера."Премьер-министр проинформировал президента о том, что его правительство введет ответные пошлины для защиты канадских рабочих и экономики после объявления дополнительных торговых мер США 2 апреля 2025 года", - говорится в распространенном сообщении.
https://ria.ru/20250328/kanada-2008036996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин
Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин против США