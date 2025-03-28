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Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин - РИА Новости, 28.03.2025
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19:59 28.03.2025 (обновлено: 20:01 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/poshliny-2008038111.html
Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин
Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин - РИА Новости, 28.03.2025
Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин
Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:59:00+03:00
2025-03-28T20:01:00+03:00
сша
канада
марк карни
пошлины
в мире
оттава
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления Вашингтоном новых мер 2 апреля, заявили в офисе канадского премьера."Премьер-министр проинформировал президента о том, что его правительство введет ответные пошлины для защиты канадских рабочих и экономики после объявления дополнительных торговых мер США 2 апреля 2025 года", - говорится в распространенном сообщении.
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Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин

Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин против США

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления Вашингтоном новых мер 2 апреля, заявили в офисе канадского премьера.
«
"Премьер-министр проинформировал президента о том, что его правительство введет ответные пошлины для защиты канадских рабочих и экономики после объявления дополнительных торговых мер США 2 апреля 2025 года", - говорится в распространенном сообщении.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Трамп и Карни договорились о переговорах после выборов в Канаде
Вчера, 19:47
 
СШАКанадаМарк КарниПошлиныВ миреОттаваДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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