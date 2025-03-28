https://ria.ru/20250328/poshliny-2008038111.html

Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин

Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин - РИА Новости, 28.03.2025

Карни уведомил Трампа о введении Канадой ответных пошлин

Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:59:00+03:00

2025-03-28T19:59:00+03:00

2025-03-28T20:01:00+03:00

сша

канада

марк карни

пошлины

в мире

оттава

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом уведомил его о введении Оттавой ответных импортных пошлин после объявления Вашингтоном новых мер 2 апреля, заявили в офисе канадского премьера."Премьер-министр проинформировал президента о том, что его правительство введет ответные пошлины для защиты канадских рабочих и экономики после объявления дополнительных торговых мер США 2 апреля 2025 года", - говорится в распространенном сообщении.

https://ria.ru/20250328/kanada-2008036996.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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