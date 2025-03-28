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Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 28.03.2025
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16:34 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/popov-2007983420.html
Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова
Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 28.03.2025
Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова
Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:34:00+03:00
2025-03-28T16:34:00+03:00
происшествия
павел попов (генерал)
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. "Решение о продлении меры пресечения Попову оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства. Таким образом, Попов останется под стражей до 22 июня. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973182059.html
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происшествия, павел попов (генерал), москва
Происшествия, Павел Попов (генерал), Москва
Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова

Суд в Москве оставил в СИЗО до 22 июня экс-замминистра обороны Попова

© Фото : РИА НовостиПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : РИА Новости
Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
«
"Решение о продлении меры пресечения Попову оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест
17 сентября 2024, 14:34
Таким образом, Попов останется под стражей до 22 июня.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.
Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный.
За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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