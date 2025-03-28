https://ria.ru/20250328/popov-2007983420.html

Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова

Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 28.03.2025

Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Попова

Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:34:00+03:00

2025-03-28T16:34:00+03:00

2025-03-28T16:34:00+03:00

происшествия

павел попов (генерал)

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. "Решение о продлении меры пресечения Попову оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства. Таким образом, Попов останется под стражей до 22 июня. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973182059.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел попов (генерал), москва