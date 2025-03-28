https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html

Врачи Подмосковья при помощи голосового ввода записали 40 тысяч часов

Врачи Подмосковья при помощи голосового ввода записали 40 тысяч часов - РИА Новости, 28.03.2025

Врачи Подмосковья при помощи голосового ввода записали 40 тысяч часов

Врачи Московской области записали 40 тысяч данных в медицинскую документацию при помощи системы голосового ввода, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:50:00+03:00

2025-03-28T11:50:00+03:00

2025-03-28T11:50:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врачи Московской области записали 40 тысяч данных в медицинскую документацию при помощи системы голосового ввода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Данное устройство используют медспециалисты, доктора ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологи при описании исследований. "Одна из наших задач — выстроить работу таким образом, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту, а не заполнению медицинских документов, поэтому мы продолжаем внедрять информационные сервисы в систему здравоохранения Подмосковья. Благодаря системе распознавания речи, данные вносятся автоматически. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований. С начала года с помощью этого сервиса врачи надиктовали 40 тысяч часов данных в медицинскую документацию", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Сотрудники медучреждений пользуются определенным программным обеспечением и микрофоном. Они диктуют результаты исследования, а система автоматически вносит данные. Специалисту остается только проверить готовый документ перед отправкой. Для получения описания исследования пациентам нет необходимости ждать результатов или повторно посещать поликлинику. Данные доступны пациенту в электронной медицинской карте на региональном портале "Здоровье".

https://ria.ru/20250326/podmoskove-2007546465.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи