Врачи Подмосковья при помощи голосового ввода записали 40 тысяч часов
Врачи Подмосковья записали с помощью функции голосового ввода 40 тысяч часов
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Подмосковья при помощи голосового ввода записали 40 тысяч часов
Врачи Подмосковья при помощи голосового ввода записали 40 тысяч часов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врачи Московской области записали 40 тысяч данных в медицинскую документацию при помощи системы голосового ввода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Данное устройство используют медспециалисты, доктора ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологи при описании исследований.
"Одна из наших задач — выстроить работу таким образом, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту, а не заполнению медицинских документов, поэтому мы продолжаем внедрять информационные сервисы в систему здравоохранения Подмосковья. Благодаря системе распознавания речи, данные вносятся автоматически. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований. С начала года с помощью этого сервиса врачи надиктовали 40 тысяч часов данных в медицинскую документацию", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Сотрудники медучреждений пользуются определенным программным обеспечением и микрофоном. Они диктуют результаты исследования, а система автоматически вносит данные. Специалисту остается только проверить готовый документ перед отправкой. Для получения описания исследования пациентам нет необходимости ждать результатов или повторно посещать поликлинику. Данные доступны пациенту в электронной медицинской карте на региональном портале "Здоровье".