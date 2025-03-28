https://ria.ru/20250328/podguzova-2007888007.html

Подгузова: креативные индустрии способствуют развитию экономики и бизнеса

Подгузова: креативные индустрии способствуют развитию экономики и бизнеса - РИА Новости, 28.03.2025

Подгузова: креативные индустрии способствуют развитию экономики и бизнеса

Креативные индустрии дают мощный толчок для развития новой экономики и бизнеса, сообщила старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:13:00+03:00

2025-03-28T11:13:00+03:00

2025-03-28T11:13:00+03:00

вера подгузова

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Креативные индустрии дают мощный толчок для развития новой экономики и бизнеса, сообщила старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на VI Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" в Мурманске. По словам Подгузовой, программа развития креативных индустрий является частью национальной стратегии развития России и направлена на укрепление экономики, сохранение культурного наследия и повышение конкурентоспособности. О потенциале и роли Арктики и других арктических регионов говорили участники сессии "Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса", модератором которой выступила Подгузова. Она напомнила, что 5 февраля 2025 года вступил в силу федеральный закон о развитии креативных индустрий. "Очень важно поддерживать его главный посыл — развитие креативных индустрий именно на уровне регионов. Креативная индустрия дает большой толчок к развитию бизнеса в регионах, и мы видим это на примере Мурманска – регион активно развивается благодаря вложениям в креативную экономику, что повлекло за собой развитие бизнеса и туризма, в том числе международного. Креативные индустрии развивают малый и средний бизнес — это инструмент, который дает возможность привлечения к продуктам, к услугам особого внимания и соседних регионов, и международного сообщества. В Мурманске благодаря мерам поддержки креативного сектора, особому вниманию к сохранению культурного кода, особенностей этого северного края, творческому предпринимательству удалось сформировать уникальную культурную и бизнес-среду, которая привлекает внимание к региону и в сфере туризма, и в сфере бизнеса", – приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой. Участники сессии представили успешные кейсы, которые регионы Арктики реализовали на своих территориях. Например, Якутия демонстрирует серьезный успех в киноиндустрии, выпуская десятки фильмов в год, а Мурманская область успешно использует событийный туризм для продвижения локальных брендов. Также Подгузова приняла участие в открытии кинопоказа в рамках проекта "Душа России. Арктика" Фонда Инносоциум, партнером которого выступает ПСБ. "Благодаря вложениям в сферу креативной экономики формируется общая культурная среда. Очень важна трансляция местных традиций и особенностей молодому поколению, знакомство с научными победами и прорывами нашей страны. ПСБ разделяет эти ценности и поддерживает такие важные проекты", – подытожила Подгузова. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

https://ria.ru/20241016/psb-1978299416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вера подгузова, поддержка бизнеса