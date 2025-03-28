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Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК - РИА Новости, 28.03.2025
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
20:01 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/podderzhka-2008038432.html
Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК
Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК - РИА Новости, 28.03.2025
Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий оборонного комплекса (ОПК) на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:01:00+03:00
2025-03-28T20:01:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий оборонного комплекса (ОПК) на региональные меры поддержки в сфере подготовки кадров для отраслей экономики Среднего Урала, сообщает пресс-служба облпарламента.Общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области состоялось в пятницу. В нем приняла участие Бабушкина.Руководители промышленных предприятий региона подвели итоги работы за 2024 год, обсудили вопросы цифровизации производственных процессов, повышения производительности труда, а также участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов. Участники заседания рассмотрели проблемы и перспективы развития кадрового потенциала высокотехнологичных организаций оборонно-промышленного комплекса. Особо они отметили острую нехватку квалифицированных молодых кадров на предприятиях ОПК в малых городах.Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий на региональные меры поддержки, которые позволят повысить качество профобразования и подготовки кадров для отраслей экономики на местах."Мы помогаем предприятиям, участвующим в формировании новой современной учебной базы для организаций среднего и среднего профессионального образования. Для этого принят ряд законов, позволяющих предприятиям вкладывать средства в обновление материально-технической базы учебных заведений, при этом 50% вложенных на эти цели средств в виде инвестиционного налогового вычета возвращается предприятию. Оказывая помощь образовательным организациям среднего профессионального образования, предприятие может надеяться на обучение студентов по той профессии, которую заявит", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
https://ria.ru/20250325/sotspodderzhka-2007154556.html
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людмила бабушкина , оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК

Людмила Бабушкина рассказала о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий оборонного комплекса (ОПК) на региональные меры поддержки в сфере подготовки кадров для отраслей экономики Среднего Урала, сообщает пресс-служба облпарламента.
Общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области состоялось в пятницу. В нем приняла участие Бабушкина.
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Руководители промышленных предприятий региона подвели итоги работы за 2024 год, обсудили вопросы цифровизации производственных процессов, повышения производительности труда, а также участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов. Участники заседания рассмотрели проблемы и перспективы развития кадрового потенциала высокотехнологичных организаций оборонно-промышленного комплекса. Особо они отметили острую нехватку квалифицированных молодых кадров на предприятиях ОПК в малых городах.
Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий на региональные меры поддержки, которые позволят повысить качество профобразования и подготовки кадров для отраслей экономики на местах.
"Мы помогаем предприятиям, участвующим в формировании новой современной учебной базы для организаций среднего и среднего профессионального образования. Для этого принят ряд законов, позволяющих предприятиям вкладывать средства в обновление материально-технической базы учебных заведений, при этом 50% вложенных на эти цели средств в виде инвестиционного налогового вычета возвращается предприятию. Оказывая помощь образовательным организациям среднего профессионального образования, предприятие может надеяться на обучение студентов по той профессии, которую заявит", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время встречи с семьями участников СВО в Богдановиче - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Свердловская областьЛюдмила БабушкинаОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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