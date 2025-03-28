https://ria.ru/20250328/podderzhka-2008038432.html

Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК

Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК - РИА Новости, 28.03.2025

Бабушкина напомнила о мерах поддержки для подготовки кадров для ОПК

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий оборонного комплекса (ОПК) на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:01:00+03:00

2025-03-28T20:01:00+03:00

2025-03-28T20:01:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий оборонного комплекса (ОПК) на региональные меры поддержки в сфере подготовки кадров для отраслей экономики Среднего Урала, сообщает пресс-служба облпарламента.Общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области состоялось в пятницу. В нем приняла участие Бабушкина.Руководители промышленных предприятий региона подвели итоги работы за 2024 год, обсудили вопросы цифровизации производственных процессов, повышения производительности труда, а также участия предприятий ОПК в реализации национальных проектов. Участники заседания рассмотрели проблемы и перспективы развития кадрового потенциала высокотехнологичных организаций оборонно-промышленного комплекса. Особо они отметили острую нехватку квалифицированных молодых кадров на предприятиях ОПК в малых городах.Бабушкина обратила внимание руководителей предприятий на региональные меры поддержки, которые позволят повысить качество профобразования и подготовки кадров для отраслей экономики на местах."Мы помогаем предприятиям, участвующим в формировании новой современной учебной базы для организаций среднего и среднего профессионального образования. Для этого принят ряд законов, позволяющих предприятиям вкладывать средства в обновление материально-технической базы учебных заведений, при этом 50% вложенных на эти цели средств в виде инвестиционного налогового вычета возвращается предприятию. Оказывая помощь образовательным организациям среднего профессионального образования, предприятие может надеяться на обучение студентов по той профессии, которую заявит", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

https://ria.ru/20250325/sotspodderzhka-2007154556.html

https://ria.ru/20250320/bogdanovich-2006166315.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина , оборонно-промышленный комплекс россии (опк)