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Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк - РИА Новости, 28.03.2025
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02:12 28.03.2025 (обновлено: 02:36 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/perevod-2007835140.html
Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк
Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк - РИА Новости, 28.03.2025
Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк
Перевод клиента может быть заморожен банком, если тот заподозрит признаки мошенничества либо противоправной активности, рассказала агентству “Прайм” аналитик... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:12:00+03:00
2025-03-28T02:36:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Перевод клиента может быть заморожен банком, если тот заподозрит признаки мошенничества либо противоправной активности, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Она условно разделила причины возможной заморозки на две группы. В первую входит противодействие мошенничеству. Признаки – наличие уголовного дела против получателя, информация о том, что счет адресата уже был замешан в мошеннических сделках или находится в черном списке Банка России.“Если получатель перевода содержится в базе Банка России, операцию приостановят на два дня. После этого периода охлаждения, при желании клиента, перевод осуществят, но банк не будет нести за него финансовую ответственность", - пояснила Бочкина.Во вторую группу входят переводы, имеющие признаки отмывания денег или иной противоправной деятельности. Здесь обращают внимание на значительные суммы, большое количество получателей и транзакций, списание средств сразу после зачисления. Во всех случаях банк вправе заморозить операцию и даже вовсе забанить подозрительного клиента, заключила эксперт.
https://ria.ru/20250326/prilozheniya-2007342776.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт раскрыла, какой перевод может заморозить банк

Аналитик Бочкина: банк может заморозить перевод при противоправной активности

© Fotolia / WutzkohВозможности мобильного телефона
Возможности мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Fotolia / Wutzkoh
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Перевод клиента может быть заморожен банком, если тот заподозрит признаки мошенничества либо противоправной активности, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
Она условно разделила причины возможной заморозки на две группы. В первую входит противодействие мошенничеству. Признаки – наличие уголовного дела против получателя, информация о том, что счет адресата уже был замешан в мошеннических сделках или находится в черном списке Банка России.
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“Если получатель перевода содержится в базе Банка России, операцию приостановят на два дня. После этого периода охлаждения, при желании клиента, перевод осуществят, но банк не будет нести за него финансовую ответственность", - пояснила Бочкина.
Во вторую группу входят переводы, имеющие признаки отмывания денег или иной противоправной деятельности. Здесь обращают внимание на значительные суммы, большое количество получателей и транзакций, списание средств сразу после зачисления. Во всех случаях банк вправе заморозить операцию и даже вовсе забанить подозрительного клиента, заключила эксперт.
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