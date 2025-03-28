https://ria.ru/20250328/peregovory-2007870695.html

Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 28.03.2025

Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:14:00+03:00

2025-03-28T10:14:00+03:00

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москва

россия

ван и (политик)

мид кнр

сергей лавров

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне, сообщил в пятницу МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте министерства.

https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html

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Варвара Скокшина

москва, россия, ван и (политик), мид кнр, сергей лавров