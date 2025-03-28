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Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
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10:14 28.03.2025 (обновлено: 10:31 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007870695.html
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:14:00+03:00
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москва
россия
ван и (политик)
мид кнр
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне, сообщил в пятницу МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте министерства.
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москва, россия, ван и (политик), мид кнр, сергей лавров
Москва, Россия, Ван И (политик), МИД КНР, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля обсудят урегулирование на Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне, сообщил в пятницу МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте министерства.
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МоскваРоссияВан И (политик)МИД КНРСергей Лавров
 
 
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