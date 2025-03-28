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Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 28.03.2025
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:14:00+03:00
2025-03-28T10:14:00+03:00
2025-03-28T10:31:00+03:00
москва
россия
ван и (политик)
мид кнр
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И проведут переговоры 1 апреля в Москве, где обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне, сообщил в пятницу МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины", - говорится в заявлении на сайте министерства.
https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, ван и (политик), мид кнр, сергей лавров
Москва, Россия, Ван И (политик), МИД КНР, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля проведут переговоры в Москве
Лавров и глава МИД Китая Ван И 1 апреля обсудят урегулирование на Украине