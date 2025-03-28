https://ria.ru/20250328/peregovory-2007830586.html
Путин оценил ход российско-американских переговоров
Путин оценил ход российско-американских переговоров - РИА Новости, 28.03.2025
Путин оценил ход российско-американских переговоров
И в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:03:00+03:00
2025-03-28T01:03:00+03:00
2025-03-28T01:03:00+03:00
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. И в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Во время общения с президентом один из моряков спросил Путина о ходе российско-американских переговоров. "Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу - и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это - шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят", — ответил Путин.
https://ria.ru/20250219/putin-2000338741.html
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россия, владимир путин, мурманск
Россия, Владимир Путин, Мурманск
Путин оценил ход российско-американских переговоров
Путин: в мире внимательно следят за российско-американскими переговорами