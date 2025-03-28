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Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания - РИА Новости, 28.03.2025
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14:55 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007947530.html
Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания
Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания - РИА Новости, 28.03.2025
Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания
Арктические территории Карелии требуют особого внимания и финансового ресурса, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков на Международном арктическом... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:55:00+03:00
2025-03-28T14:55:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
костомукша
сегежа
арктика
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Арктические территории Карелии требуют особого внимания и финансового ресурса, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По его словам, основой для развития территории стали бюджетные инвестиции. Также глава региона озвучил, какие меры применяются для улучшения социальной инфраструктуры в регионе. Так, в рамках федеральной целевой программы Карелии в 2023 году закончилась реконструкция библиотеки и моста в Сегеже. В 2027-2029 годах пройдет реконструкция посадочной площадки в Костомукше, общий объем финансирования составит 2,13 миллиарда рублей. Парфенчиков напомнил, что в 2025 году закончится создание визит-центра музея "Беломорские петроглифы". Объем финансирования составит 1,15 миллиарда рублей. Проект реализуют по индивидуальной программе социально-экономического развития региона. В целях совершенствования автодорожной инфраструктуры в 2025 году завершатся ремонтные работы на автомобильной дороге "Подъезд к поселку Чупа". Также начнется ремонт автомобильной дороги "Войница-Вокнаволок-Костомукша" на участках 25 километр – 82 километр. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, подчеркнул глава региона. Для решения инфраструктурных вопросов Арктики за счет реструктуризации госдолга реконструирован Майгубский мост в поселке городского типа Надвоицы. В рамках нацпроекта "Семья" идет строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на 200 мест в Костомукше. Объект готов на 36 %. По словам Парфенчикова, строительство завершится в 2026 году. "В 2025 году завершим реконструкцию двух сооружений (штабных бункеров), расположенных рядом со зданием Музея Карельского фронта в городе Беломорске при поддержке государственной программы Российской Федерации “Развитие культуры”", – отметил глава региона. В декабре 2024 года был введен в эксплуатацию детский сад на 300 мест в поселке городского типа Калевала. Объект построен за два года благодаря федеральной поддержке по программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны". В 2025 году в рамках программы закончится строительство новой дороги к детскому саду. На оба объекта из федерального бюджета региону выдали "арктическую субсидию", которая превышает 630 миллионов рублей, сказал Парфенчиков. За счет "арктической субсидии" до 2026 года пройдет модернизация инфраструктуры лыжно-биатлонного стадиона и трасс в Костомукше. Также будет приобретено оборудование. "На данный объект будет направлено 257 миллионов рублей из федерального бюджета. Это позволит благоустроить трассы и стартовый городок, установить системы искусственного снегообразования, телевизионного трансляционного пункта и видеотабло, разместить трибуны на 500 мест и так далее. Кроме того, создадим лыжероллерную трассу", – сказал глава региона. Парфенчиков также отметил, что внебюджетную поддержку в социальной сфере оказывают системообразующие предприятия, при этом их помощь требует пристального внимания. "Безусловно, системообразующие предприятия Севера являются не только надежными партнерами, но и крупными налогоплательщиками и инвесторами", – заявил Парфенчиков.
https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007946714.html
https://ria.ru/20250328/investitsii-2007941577.html
https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html
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республика карелия
костомукша
сегежа
арктика
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республика карелия, артур парфенчиков, костомукша, сегежа, арктика
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Костомукша, Сегежа, Арктика
Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания

Парфенчиков: арктическим территориям Карелии необходимо особое внимание

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Арктические территории Карелии требуют особого внимания и финансового ресурса, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме.
По его словам, основой для развития территории стали бюджетные инвестиции. Также глава региона озвучил, какие меры применяются для улучшения социальной инфраструктуры в регионе.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов
Вчера, 14:53
Так, в рамках федеральной целевой программы Карелии в 2023 году закончилась реконструкция библиотеки и моста в Сегеже. В 2027-2029 годах пройдет реконструкция посадочной площадки в Костомукше, общий объем финансирования составит 2,13 миллиарда рублей.
Парфенчиков напомнил, что в 2025 году закончится создание визит-центра музея "Беломорские петроглифы". Объем финансирования составит 1,15 миллиарда рублей. Проект реализуют по индивидуальной программе социально-экономического развития региона.
В целях совершенствования автодорожной инфраструктуры в 2025 году завершатся ремонтные работы на автомобильной дороге "Подъезд к поселку Чупа". Также начнется ремонт автомобильной дороги "Войница-Вокнаволок-Костомукша" на участках 25 километр – 82 километр. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, подчеркнул глава региона.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Парфенчиков: инвестиции в капитал Карелии составили свыше 100 млрд рублей
Вчера, 14:42
Для решения инфраструктурных вопросов Арктики за счет реструктуризации госдолга реконструирован Майгубский мост в поселке городского типа Надвоицы.
В рамках нацпроекта "Семья" идет строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на 200 мест в Костомукше. Объект готов на 36 %. По словам Парфенчикова, строительство завершится в 2026 году.
"В 2025 году завершим реконструкцию двух сооружений (штабных бункеров), расположенных рядом со зданием Музея Карельского фронта в городе Беломорске при поддержке государственной программы Российской Федерации “Развитие культуры”", – отметил глава региона.
В декабре 2024 года был введен в эксплуатацию детский сад на 300 мест в поселке городского типа Калевала. Объект построен за два года благодаря федеральной поддержке по программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны".
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей
Вчера, 14:31
В 2025 году в рамках программы закончится строительство новой дороги к детскому саду. На оба объекта из федерального бюджета региону выдали "арктическую субсидию", которая превышает 630 миллионов рублей, сказал Парфенчиков.
За счет "арктической субсидии" до 2026 года пройдет модернизация инфраструктуры лыжно-биатлонного стадиона и трасс в Костомукше. Также будет приобретено оборудование.
"На данный объект будет направлено 257 миллионов рублей из федерального бюджета. Это позволит благоустроить трассы и стартовый городок, установить системы искусственного снегообразования, телевизионного трансляционного пункта и видеотабло, разместить трибуны на 500 мест и так далее. Кроме того, создадим лыжероллерную трассу", – сказал глава региона.
Парфенчиков также отметил, что внебюджетную поддержку в социальной сфере оказывают системообразующие предприятия, при этом их помощь требует пристального внимания.
"Безусловно, системообразующие предприятия Севера являются не только надежными партнерами, но и крупными налогоплательщиками и инвесторами", – заявил Парфенчиков.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Более тысячи рабочих мест создадут в Кемско-Беломорской агломерации Карелии
26 марта, 15:36
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковКостомукшаСегежаАрктика
 
 
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