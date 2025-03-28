https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007947530.html

Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания

Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания - РИА Новости, 28.03.2025

Парфенчиков: арктическая часть Карелии требует особого внимания

Арктические территории Карелии требуют особого внимания и финансового ресурса, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков на Международном арктическом... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:55:00+03:00

2025-03-28T14:55:00+03:00

2025-03-28T14:55:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

костомукша

сегежа

арктика

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Арктические территории Карелии требуют особого внимания и финансового ресурса, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По его словам, основой для развития территории стали бюджетные инвестиции. Также глава региона озвучил, какие меры применяются для улучшения социальной инфраструктуры в регионе. Так, в рамках федеральной целевой программы Карелии в 2023 году закончилась реконструкция библиотеки и моста в Сегеже. В 2027-2029 годах пройдет реконструкция посадочной площадки в Костомукше, общий объем финансирования составит 2,13 миллиарда рублей. Парфенчиков напомнил, что в 2025 году закончится создание визит-центра музея "Беломорские петроглифы". Объем финансирования составит 1,15 миллиарда рублей. Проект реализуют по индивидуальной программе социально-экономического развития региона. В целях совершенствования автодорожной инфраструктуры в 2025 году завершатся ремонтные работы на автомобильной дороге "Подъезд к поселку Чупа". Также начнется ремонт автомобильной дороги "Войница-Вокнаволок-Костомукша" на участках 25 километр – 82 километр. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, подчеркнул глава региона. Для решения инфраструктурных вопросов Арктики за счет реструктуризации госдолга реконструирован Майгубский мост в поселке городского типа Надвоицы. В рамках нацпроекта "Семья" идет строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на 200 мест в Костомукше. Объект готов на 36 %. По словам Парфенчикова, строительство завершится в 2026 году. "В 2025 году завершим реконструкцию двух сооружений (штабных бункеров), расположенных рядом со зданием Музея Карельского фронта в городе Беломорске при поддержке государственной программы Российской Федерации “Развитие культуры”", – отметил глава региона. В декабре 2024 года был введен в эксплуатацию детский сад на 300 мест в поселке городского типа Калевала. Объект построен за два года благодаря федеральной поддержке по программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны". В 2025 году в рамках программы закончится строительство новой дороги к детскому саду. На оба объекта из федерального бюджета региону выдали "арктическую субсидию", которая превышает 630 миллионов рублей, сказал Парфенчиков. За счет "арктической субсидии" до 2026 года пройдет модернизация инфраструктуры лыжно-биатлонного стадиона и трасс в Костомукше. Также будет приобретено оборудование. "На данный объект будет направлено 257 миллионов рублей из федерального бюджета. Это позволит благоустроить трассы и стартовый городок, установить системы искусственного снегообразования, телевизионного трансляционного пункта и видеотабло, разместить трибуны на 500 мест и так далее. Кроме того, создадим лыжероллерную трассу", – сказал глава региона. Парфенчиков также отметил, что внебюджетную поддержку в социальной сфере оказывают системообразующие предприятия, при этом их помощь требует пристального внимания. "Безусловно, системообразующие предприятия Севера являются не только надежными партнерами, но и крупными налогоплательщиками и инвесторами", – заявил Парфенчиков.

https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007946714.html

https://ria.ru/20250328/investitsii-2007941577.html

https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html

https://ria.ru/20250326/kareliya-2007470574.html

республика карелия

костомукша

сегежа

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, костомукша, сегежа, арктика