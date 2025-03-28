https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007946714.html

Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов

Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов - РИА Новости, 28.03.2025

Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов

Арктическую часть Карелии за 2024 год посетило 100 тысяч туристов, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:53:00+03:00

2025-03-28T14:53:00+03:00

2025-03-28T14:53:00+03:00

республика карелия

арктика

артур парфенчиков

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Арктическую часть Карелии за 2024 год посетило 100 тысяч туристов, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По его словам, в арктической зоне есть немало точек притяжения. Среди них – Беломорские петроглифы, включенные в 2021 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, гора Воттораара, национальный парк Паанаярви, архипелаг Кузова, Музей карельского фронта, государственный заповедник Костомукшский и национальный парк Калевальский. "Можно провести параллель с Северным Приладожьем и горным парком Рускеала. Так драйвером для развития карельской Арктики могут стать Беломорские петроглифы", – подчеркнул Парфенчиков. По его словам, в 2025 году закончится строительство визит-центра с гостиницей и кафе. Ранее была построена необходимая инфраструктура и благоустроен сам археологический комплекс "Беломорские петроглифы". На развитие комплекса направлено порядка 1,5 миллиарда рублей. "Даже с учетом сложной доступности этот объект посещало свыше 12 тысяч туристов в год. После завершения всех работ, уже в ближайшие 2-3 года, ожидается увеличение посещаемости Беломорских петроглифов до 100 тысяч человек", – заверил глава Карелии. Он отметил, что на севере региона есть различные варианты размещения: отели, глэмпинги, шатровый кемпинг или туристические базы. "Безусловно, туризм открывает новые возможности в развитии арктических территорий Карелии", – сказал Парфенчиков.

https://ria.ru/20250328/investitsii-2007941577.html

https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html

республика карелия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, арктика, артур парфенчиков