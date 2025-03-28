Рейтинг@Mail.ru
Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007946714.html
Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов
Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов - РИА Новости, 28.03.2025
Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов
Арктическую часть Карелии за 2024 год посетило 100 тысяч туристов, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:53:00+03:00
2025-03-28T14:53:00+03:00
республика карелия
арктика
артур парфенчиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007941386_0:130:2970:1801_1920x0_80_0_0_b2f83b319a66f0071e7a2183b1e0f465.jpg
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Арктическую часть Карелии за 2024 год посетило 100 тысяч туристов, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По его словам, в арктической зоне есть немало точек притяжения. Среди них – Беломорские петроглифы, включенные в 2021 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, гора Воттораара, национальный парк Паанаярви, архипелаг Кузова, Музей карельского фронта, государственный заповедник Костомукшский и национальный парк Калевальский. "Можно провести параллель с Северным Приладожьем и горным парком Рускеала. Так драйвером для развития карельской Арктики могут стать Беломорские петроглифы", – подчеркнул Парфенчиков. По его словам, в 2025 году закончится строительство визит-центра с гостиницей и кафе. Ранее была построена необходимая инфраструктура и благоустроен сам археологический комплекс "Беломорские петроглифы". На развитие комплекса направлено порядка 1,5 миллиарда рублей. "Даже с учетом сложной доступности этот объект посещало свыше 12 тысяч туристов в год. После завершения всех работ, уже в ближайшие 2-3 года, ожидается увеличение посещаемости Беломорских петроглифов до 100 тысяч человек", – заверил глава Карелии. Он отметил, что на севере региона есть различные варианты размещения: отели, глэмпинги, шатровый кемпинг или туристические базы. "Безусловно, туризм открывает новые возможности в развитии арктических территорий Карелии", – сказал Парфенчиков.
https://ria.ru/20250328/investitsii-2007941577.html
https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html
республика карелия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007941386_197:0:2780:1937_1920x0_80_0_0_0fd017433a4b011851887c8ab7610aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, арктика, артур парфенчиков
Республика Карелия, Арктика, Артур Парфенчиков
Парфенчиков: арктическую часть Карелии за год посетило 100 тысяч туристов

Парфенчиков: 100 тысяч туристов приехали в арктическую часть Карелии за 2024 год

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Арктическую часть Карелии за 2024 год посетило 100 тысяч туристов, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме.
По его словам, в арктической зоне есть немало точек притяжения. Среди них – Беломорские петроглифы, включенные в 2021 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, гора Воттораара, национальный парк Паанаярви, архипелаг Кузова, Музей карельского фронта, государственный заповедник Костомукшский и национальный парк Калевальский.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Парфенчиков: инвестиции в капитал Карелии составили свыше 100 млрд рублей
Вчера, 14:42
"Можно провести параллель с Северным Приладожьем и горным парком Рускеала. Так драйвером для развития карельской Арктики могут стать Беломорские петроглифы", – подчеркнул Парфенчиков.
По его словам, в 2025 году закончится строительство визит-центра с гостиницей и кафе. Ранее была построена необходимая инфраструктура и благоустроен сам археологический комплекс "Беломорские петроглифы". На развитие комплекса направлено порядка 1,5 миллиарда рублей.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей
Вчера, 14:31
"Даже с учетом сложной доступности этот объект посещало свыше 12 тысяч туристов в год. После завершения всех работ, уже в ближайшие 2-3 года, ожидается увеличение посещаемости Беломорских петроглифов до 100 тысяч человек", – заверил глава Карелии.
Он отметил, что на севере региона есть различные варианты размещения: отели, глэмпинги, шатровый кемпинг или туристические базы.
"Безусловно, туризм открывает новые возможности в развитии арктических территорий Карелии", – сказал Парфенчиков.
 
Республика КарелияАрктикаАртур Парфенчиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала