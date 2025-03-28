https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей - РИА Новости, 28.03.2025
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей
Около 12 миллиардов рублей планируют направить на реконструкцию и модернизацию объектов дорожной инфраструктуры Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:31:00+03:00
2025-03-28T14:31:00+03:00
2025-03-28T14:31:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
белое море
арктика
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Около 12 миллиардов рублей планируют направить на реконструкцию и модернизацию объектов дорожной инфраструктуры Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По словам главы региона, одной из целей, которая стоит перед Карелией в контексте арктической стратегии России, является развитие транспортного узла, объединяющего сеть автомобильных дорог и Беломорско-Балтийский канал, который обеспечивает выход в Белое море. "Центр транспортно-логистического узла – Беломорско-Балтийский канал, загрузка которого на сегодня составляет от 10 до 20%. Канал является стратегической артерией на Северо-Западе страны и в условиях возможных ограничений морских перевозок может стать альтернативным транспортным коридором", – сказал Парфенчиков. Как подчеркнул глава региона, реконструкция и модернизация объектов на территории Кемско-Беломорской агломерации идет на постоянной основе. Так, компания РЖД инвестировала 4,6 миллиарда рублей, а в ближайшее время инвестирует еще 0,8 миллиарда рублей. "На объекты дорожной инфраструктуры только по Кемско-Беломорской агломерации планируется направить порядка 12 миллиардов рублей до 2035 года", – заявил Парфенчиков. Глава региона отметил, что транспортная составляющая является одним из решающих факторов, который лежит в основе развития Арктической зоны. Также Парфенчиков подчеркнул, что Арктика – это, в том числе, важнейшие месторождения железных руд. Он отметил, что в декабре 2024 года резидент Арктической зоны АО "Карельский окатыш" ввел в эксплуатацию новый комплекс циклично-поточной технологии в центральном карьере. С начала реализации проекта в него вложили 12,4 миллиарда рублей. "Суть проекта заключается в увеличении эффективности работы предприятия и поддержании конкурентоспособности продукции за счет роста объемов добычи и оптимизации затрат на транспортировку горной массы. Мощность инвестиционного проекта – 70 миллионов тонн горной массы, перемещаемой конвейерным транспортом. Это 100% объема горной массы согласно плану ведения горных работ до 2042 года. Руда и вскрышка на поверхность поднимаются не самосвалами, а с помощью конвейеров", – отметил глава региона. При этом, по мнению Парфенчикова, особые перспективы есть в освоении ресурсов Белого моря. Так, запасы бурых водорослей в нем исчисляются десятками тысяч тонн, однако этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность инвесторам развивать новые проекты. По итогам сезона компании и предприниматели добыли более 1 тысячи тонн морских водорослей. "В целях локализации производства по переработке аквакультуры в этом году завершим строительство завода по производству пищевой продукции на основе водорослей Белого моря, первого в России подобного проекта на основе механизма государственно-частного партнерства", – заявил глава региона. Карельская Арктика, подчеркнул Парфенчиков, обладает большим потенциалом к производству щебня. "Карельский щебень может обеспечить потребность инфраструктурных проектов Арктики. Планируем привлечь крупных инвесторов в целях создания производств вблизи месторождений Западно-Сосновецкое и Копаковское. Кейсы включили в документы по Кемско-Беломорской агломерации", – сказал глава Карелии. Помимо этого, среди целей Карелии в контексте арктической стратегии России – социально-экономическое развитие Кемско-Беломорской агломерации и развитие туристической сферы.
https://ria.ru/20250326/kareliya-2007552068.html
https://ria.ru/20250326/kareliya-2007470574.html
https://ria.ru/20250324/kareliya-2006982369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, артур парфенчиков, белое море, арктика
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Белое море, Арктика
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей
Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла выделят около 12 млрд рублей
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Около 12 миллиардов рублей планируют направить на реконструкцию и модернизацию объектов дорожной инфраструктуры Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме.
По словам главы региона, одной из целей, которая стоит перед Карелией в контексте арктической стратегии России
, является развитие транспортного узла, объединяющего сеть автомобильных дорог и Беломорско-Балтийский канал, который обеспечивает выход в Белое море
.
"Центр транспортно-логистического узла – Беломорско-Балтийский канал, загрузка которого на сегодня составляет от 10 до 20%. Канал является стратегической артерией на Северо-Западе страны и в условиях возможных ограничений морских перевозок может стать альтернативным транспортным коридором", – сказал Парфенчиков
.
Как подчеркнул глава региона, реконструкция и модернизация объектов на территории Кемско-Беломорской агломерации идет на постоянной основе. Так, компания РЖД
инвестировала 4,6 миллиарда рублей, а в ближайшее время инвестирует еще 0,8 миллиарда рублей.
"На объекты дорожной инфраструктуры только по Кемско-Беломорской агломерации планируется направить порядка 12 миллиардов рублей до 2035 года", – заявил Парфенчиков.
Глава региона отметил, что транспортная составляющая является одним из решающих факторов, который лежит в основе развития Арктической зоны.
Также Парфенчиков подчеркнул, что Арктика
– это, в том числе, важнейшие месторождения железных руд. Он отметил, что в декабре 2024 года резидент Арктической зоны АО "Карельский окатыш" ввел в эксплуатацию новый комплекс циклично-поточной технологии в центральном карьере. С начала реализации проекта в него вложили 12,4 миллиарда рублей.
"Суть проекта заключается в увеличении эффективности работы предприятия и поддержании конкурентоспособности продукции за счет роста объемов добычи и оптимизации затрат на транспортировку горной массы. Мощность инвестиционного проекта – 70 миллионов тонн горной массы, перемещаемой конвейерным транспортом. Это 100% объема горной массы согласно плану ведения горных работ до 2042 года. Руда и вскрышка на поверхность поднимаются не самосвалами, а с помощью конвейеров", – отметил глава региона.
При этом, по мнению Парфенчикова, особые перспективы есть в освоении ресурсов Белого моря. Так, запасы бурых водорослей в нем исчисляются десятками тысяч тонн, однако этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность инвесторам развивать новые проекты. По итогам сезона компании и предприниматели добыли более 1 тысячи тонн морских водорослей.
"В целях локализации производства по переработке аквакультуры в этом году завершим строительство завода по производству пищевой продукции на основе водорослей Белого моря, первого в России подобного проекта на основе механизма государственно-частного партнерства", – заявил глава региона.
Карельская Арктика, подчеркнул Парфенчиков, обладает большим потенциалом к производству щебня.
"Карельский щебень может обеспечить потребность инфраструктурных проектов Арктики. Планируем привлечь крупных инвесторов в целях создания производств вблизи месторождений Западно-Сосновецкое и Копаковское. Кейсы включили в документы по Кемско-Беломорской агломерации", – сказал глава Карелии.
Помимо этого, среди целей Карелии в контексте арктической стратегии России – социально-экономическое развитие Кемско-Беломорской агломерации и развитие туристической сферы.