https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html

Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей

Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей - РИА Новости, 28.03.2025

Парфенчиков: на обновление Кемско-Беломорского узла направят 12 млрд рублей

Около 12 миллиардов рублей планируют направить на реконструкцию и модернизацию объектов дорожной инфраструктуры Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:31:00+03:00

2025-03-28T14:31:00+03:00

2025-03-28T14:31:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

белое море

арктика

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Около 12 миллиардов рублей планируют направить на реконструкцию и модернизацию объектов дорожной инфраструктуры Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года, сообщил РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По словам главы региона, одной из целей, которая стоит перед Карелией в контексте арктической стратегии России, является развитие транспортного узла, объединяющего сеть автомобильных дорог и Беломорско-Балтийский канал, который обеспечивает выход в Белое море. "Центр транспортно-логистического узла – Беломорско-Балтийский канал, загрузка которого на сегодня составляет от 10 до 20%. Канал является стратегической артерией на Северо-Западе страны и в условиях возможных ограничений морских перевозок может стать альтернативным транспортным коридором", – сказал Парфенчиков. Как подчеркнул глава региона, реконструкция и модернизация объектов на территории Кемско-Беломорской агломерации идет на постоянной основе. Так, компания РЖД инвестировала 4,6 миллиарда рублей, а в ближайшее время инвестирует еще 0,8 миллиарда рублей. "На объекты дорожной инфраструктуры только по Кемско-Беломорской агломерации планируется направить порядка 12 миллиардов рублей до 2035 года", – заявил Парфенчиков. Глава региона отметил, что транспортная составляющая является одним из решающих факторов, который лежит в основе развития Арктической зоны. Также Парфенчиков подчеркнул, что Арктика – это, в том числе, важнейшие месторождения железных руд. Он отметил, что в декабре 2024 года резидент Арктической зоны АО "Карельский окатыш" ввел в эксплуатацию новый комплекс циклично-поточной технологии в центральном карьере. С начала реализации проекта в него вложили 12,4 миллиарда рублей. "Суть проекта заключается в увеличении эффективности работы предприятия и поддержании конкурентоспособности продукции за счет роста объемов добычи и оптимизации затрат на транспортировку горной массы. Мощность инвестиционного проекта – 70 миллионов тонн горной массы, перемещаемой конвейерным транспортом. Это 100% объема горной массы согласно плану ведения горных работ до 2042 года. Руда и вскрышка на поверхность поднимаются не самосвалами, а с помощью конвейеров", – отметил глава региона. При этом, по мнению Парфенчикова, особые перспективы есть в освоении ресурсов Белого моря. Так, запасы бурых водорослей в нем исчисляются десятками тысяч тонн, однако этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность инвесторам развивать новые проекты. По итогам сезона компании и предприниматели добыли более 1 тысячи тонн морских водорослей. "В целях локализации производства по переработке аквакультуры в этом году завершим строительство завода по производству пищевой продукции на основе водорослей Белого моря, первого в России подобного проекта на основе механизма государственно-частного партнерства", – заявил глава региона. Карельская Арктика, подчеркнул Парфенчиков, обладает большим потенциалом к производству щебня. "Карельский щебень может обеспечить потребность инфраструктурных проектов Арктики. Планируем привлечь крупных инвесторов в целях создания производств вблизи месторождений Западно-Сосновецкое и Копаковское. Кейсы включили в документы по Кемско-Беломорской агломерации", – сказал глава Карелии. Помимо этого, среди целей Карелии в контексте арктической стратегии России – социально-экономическое развитие Кемско-Беломорской агломерации и развитие туристической сферы.

https://ria.ru/20250326/kareliya-2007552068.html

https://ria.ru/20250326/kareliya-2007470574.html

https://ria.ru/20250324/kareliya-2006982369.html

республика карелия

белое море

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, белое море, арктика