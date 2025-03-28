https://ria.ru/20250328/otkhody-2007962685.html

Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов

Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов

Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:48:00+03:00

2025-03-28T15:48:00+03:00

2025-03-28T16:00:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.Глава региона на встрече в Кремле доложил президенту о социально-экономическом развитии Ленобласти. Он также рассказал о работе для достижения установленных планов по переработке отходов к 2030 году."Надо, чтобы предприятия по переработке были современными, экологически чистыми, безопасными", - подчеркнул Путин.

https://realty.ria.ru/20250306/otkhody-2003157882.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин