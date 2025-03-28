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Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов - РИА Новости, 28.03.2025
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15:48 28.03.2025 (обновлено: 16:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/otkhody-2007962685.html
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов
Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:48:00+03:00
2025-03-28T16:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.Глава региона на встрече в Кремле доложил президенту о социально-экономическом развитии Ленобласти. Он также рассказал о работе для достижения установленных планов по переработке отходов к 2030 году."Надо, чтобы предприятия по переработке были современными, экологически чистыми, безопасными", - подчеркнул Путин.
https://realty.ria.ru/20250306/otkhody-2003157882.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов

Путин: предприятия по переработке отходов должны быть экологически чистыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Глава региона на встрече в Кремле доложил президенту о социально-экономическом развитии Ленобласти. Он также рассказал о работе для достижения установленных планов по переработке отходов к 2030 году.
"Надо, чтобы предприятия по переработке были современными, экологически чистыми, безопасными", - подчеркнул Путин.
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