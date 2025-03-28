https://ria.ru/20250328/otkhody-2007962685.html
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов
Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:48:00+03:00
2025-03-28T15:48:00+03:00
2025-03-28T16:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007959940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb37d93b04d7639a92e56f68e80eb06c.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предприятия по переработке отходов должны быть современными, экологически чистыми, безопасными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.Глава региона на встрече в Кремле доложил президенту о социально-экономическом развитии Ленобласти. Он также рассказал о работе для достижения установленных планов по переработке отходов к 2030 году."Надо, чтобы предприятия по переработке были современными, экологически чистыми, безопасными", - подчеркнул Путин.
https://realty.ria.ru/20250306/otkhody-2003157882.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007959940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1a0f9712ad1378094741592b48a4569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, какими должны быть предприятия по переработке отходов
Путин: предприятия по переработке отходов должны быть экологически чистыми