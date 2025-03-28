https://ria.ru/20250328/oruzhie-2007852878.html

"Пока не закончится": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву

"Пока не закончится": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 28.03.2025

"Пока не закончится": раскрыты планы Трампа по поставкам оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп больше не намерен выделять Украине пакеты военной помощи, он будет использовать вопрос поставок оружия как рычаг давления на Киев,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:06:00+03:00

2025-03-28T07:06:00+03:00

2025-03-28T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не намерен выделять Украине пакеты военной помощи, он будет использовать вопрос поставок оружия как рычаг давления на Киев, заявил в эфире YouTube-канала Judging freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Трудно представить, что Трамп вернется в конгресс, чтобы запросить больше оружия, чтобы мы смогли продолжать поддерживать украинцев", — сказал он.По мнению эксперта, американский лидер может использовать фактор военных поставок Киеву как средство давления и потребовать, чтобы Украина прекратила боевые действия и провокации."Думаю, Трамп скажет украинцам в целях получения преимущества над ними, что он не может вернуться в конгресс, — не хватит голосов, поэтому им лучше это прекратить, пока у них не закончилось оружие", — считает Миршаймер.В начале марта США ненадолго прекращали поставки на Украину военной помощи, но возобновили их после переговоров с представителями Киева в Саудовской Аравии. Тогда офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласна на предложение о прекращении огня на 30 дней.В Кремле на этом фоне отмечали, что на Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы, даже если США прекратят снабжение.

https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, джон миршаймер