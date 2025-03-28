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Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
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11:18 28.03.2025 (обновлено: 14:08 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/obrushenie-2007889592.html
Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения
Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025
Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения
В Сети появились кадры обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения. РИА Новости, 28.03.2025
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в мире
бангкок
мьянма
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Сети появились кадры обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения.На записи видно падение недостроенного здания и большое облако пыли после его разрушения.По информации агентства Франс Пресс, под завалами обрушившегося небоскреба оказались 43 рабочих. Позже стало известно о как минимум трех погибших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Таиланде, Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html
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мьянма
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Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке
Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке приводят в соцсетях
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в мире, бангкок, мьянма, бангладеш
В мире, Бангкок, Мьянма, Бангладеш
Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения

Обрушение небоскреба в Бангкоке при землетрясении попало на видео

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Сети появились кадры обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения.
На записи видно падение недостроенного здания и большое облако пыли после его разрушения.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения
Вчера, 11:12
По информации агентства Франс Пресс, под завалами обрушившегося небоскреба оказались 43 рабочих. Позже стало известно о как минимум трех погибших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Таиланде, Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог
Вчера, 11:15
 
В миреБангкокМьянмаБангладеш
 
 
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