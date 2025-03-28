https://ria.ru/20250328/obrushenie-2007889592.html

Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения

Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

Появилось видео обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения

В Сети появились кадры обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения. РИА Новости, 28.03.2025

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Сети появились кадры обрушения небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения.На записи видно падение недостроенного здания и большое облако пыли после его разрушения.По информации агентства Франс Пресс, под завалами обрушившегося небоскреба оказались 43 рабочих. Позже стало известно о как минимум трех погибших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Таиланде, Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

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мьянма

бангладеш

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Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке приводят в соцсетях 2025-03-28T11:18 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангкок, мьянма, бангладеш