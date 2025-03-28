https://ria.ru/20250328/novosibirsk-2007857197.html

В Новосибирске арестовали виновника смертельного ДТП

В Новосибирске арестовали виновника смертельного ДТП - РИА Новости, 28.03.2025

В Новосибирске арестовали виновника смертельного ДТП

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца девятнадцатилетнего Никиту Заставнюка, который обвиняется в смертельном ДТП в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:26:00+03:00

2025-03-28T08:26:00+03:00

2025-03-28T09:56:00+03:00

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца девятнадцатилетнего Никиту Заставнюка, который обвиняется в смертельном ДТП в центре города с выездом на красный свет на большой скорости, сообщает прокуратура региона. Как сообщалось, 26 марта около 23.45 (19.45 мск) 19-летний молодой человек, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Красный проспект со стороны площади Ленина в направлении улицы Достоевского. На пересечении с улицей Гоголя совершил выезд на перекресток под запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai". В результате ДТП двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этой легковушки и водитель получили травмы различной степени тяжести. "Прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя об избрании виновнику ДТП меры пресечения. Постановлением Центрального районного суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Как сообщалось, полицейские возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). У водителя было установлено состояние опьянения.

https://ria.ru/20250327/dtp-2007681014.html

https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html

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происшествия, новосибирск, россия