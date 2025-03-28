https://ria.ru/20250328/natsproekty-2007988486.html
Чернышенко отметил успехи в реализации нацпроектов в Кировской области
Чернышенко отметил успехи в реализации нацпроектов в Кировской области - РИА Новости, 28.03.2025
Чернышенко отметил успехи в реализации нацпроектов в Кировской области
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи в реализации национальных проектов в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:55:00+03:00
2025-03-28T16:55:00+03:00
2025-03-28T16:55:00+03:00
киров
дмитрий чернышенко
александр соколов
российский научный фонд
кванториум
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи в реализации национальных проектов в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Зампредседателя правительства РФ, который также является куратором Приволжского федерального округа, обсудил вопросы развития науки, образования и спорта в ходе рабочей встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Вице-премьер отметил, что в Кировской области были успешно реализованы национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты". Дальнейшая работа предстоит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". "Президент Владимир Путин поставил национальную цель — достижение технологического лидерства. Подготовка квалифицированных кадров — один из ключевых приоритетов. Вятский государственный университет участвует в программе "Приоритет-2030", действуют молодежные лаборатории, реализуются проекты, поддержанные Российским научным фондом. Считаю важным активно использовать и другие инструменты нового нацпроекта "Молодежь и дети", в том числе проработать заявку и принять участие в конкурсе на создание кампуса мирового уровня", — цитирует пресс-служба слова Чернышенко. Вице-премьер особо отметил достижения региона по реализации проектов кураторства. Всего их 6, и по большинству из них достигнуты общественно значимые результаты. К концу 2024 года в новом микрорайоне завершено строительство социальных объектов, в том числе школы на 1,5 тысячи учащихся и детского сада. В рамках проектов "Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса региона" и "Развитие легкой промышленности Кировской области" реализуются региональные меры поддержки промышленности, в том числе выдаются льготные займы, оказываются помощь в подборе персонала и содействие в продвижении продукции областных предприятий. В 2025 году стартовал проект по разработке новой отечественной поливалентной вакцины. Ожидается, что к 2030 году общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей, будет создано 280 высокопроизводительных рабочих мест. В свою очередь губернатор Кировской области подчеркнул, что важнейшим проектом для региона является межвузовский кампус мирового уровня в Кирове, регион — на этапе подготовки финальной заявки. По его словам, выбран участок в центре Кирова, партнерами выступают 4 вуза и более 100 предприятий и организаций, готовых стать резидентами. "В первую очередь кампус нужен для решения вопроса дефицита кадров. Проект не дублирует специализацию ни одного из кампусов соседних регионов: для кировского кампуса определены уникальные профили "станкостроение", "промышленные биотехнологии", "химическая промышленность и электрохимическая энергетика". Они будут служить привлечению молодежи со всей страны для получения профильного образования, научных изысканий, трудоустройства на предприятия реального сектора экономики. И самое важное — получено одобрение президента России", — приводятся в сообщении слова Соколова. За последние годы в Кировской области введены в эксплуатацию 7 школ, продолжается строительство новых, а также идет капитальный ремонт зданий. Открыты "Кванториумы", "Точки роста", "IT-кубы". Также вице-премьер и губернатор обсудили проект по созданию крупнейшего в регионе комплекса для занятий спортивной борьбой и художественной гимнастикой. По данным региона, уже разработан проект нового спортивного центра, который прошел государственную экспертизу, сформирован земельный участок.
https://ria.ru/20250220/dispanserizatsiya-2000515306.html
https://ria.ru/20250326/premii-2007493216.html
https://ria.ru/20250128/mestorozhdenija-1995931672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, дмитрий чернышенко, александр соколов, российский научный фонд, кванториум
Киров, Дмитрий Чернышенко, Александр Соколов, Российский научный фонд, Кванториум, Кировская область
Чернышенко отметил успехи в реализации нацпроектов в Кировской области
Чернышенко отметил успехи в реализации национальных проектов в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи в реализации национальных проектов в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Зампредседателя правительства РФ, который также является куратором Приволжского федерального округа, обсудил вопросы развития науки, образования и спорта в ходе рабочей встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.
Вице-премьер отметил, что в Кировской области были успешно реализованы национальные проекты "Образование" и "Наука и университеты". Дальнейшая работа предстоит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"Президент Владимир Путин поставил национальную цель — достижение технологического лидерства. Подготовка квалифицированных кадров — один из ключевых приоритетов. Вятский государственный университет участвует в программе "Приоритет-2030", действуют молодежные лаборатории, реализуются проекты, поддержанные Российским научным фондом. Считаю важным активно использовать и другие инструменты нового нацпроекта "Молодежь и дети", в том числе проработать заявку и принять участие в конкурсе на создание кампуса мирового уровня", — цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Вице-премьер особо отметил достижения региона по реализации проектов кураторства. Всего их 6, и по большинству из них достигнуты общественно значимые результаты. К концу 2024 года в новом микрорайоне завершено строительство социальных объектов, в том числе школы на 1,5 тысячи учащихся и детского сада.
В рамках проектов "Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса региона" и "Развитие легкой промышленности Кировской области" реализуются региональные меры поддержки промышленности, в том числе выдаются льготные займы, оказываются помощь в подборе персонала и содействие в продвижении продукции областных предприятий.
В 2025 году стартовал проект по разработке новой отечественной поливалентной вакцины. Ожидается, что к 2030 году общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей, будет создано 280 высокопроизводительных рабочих мест.
В свою очередь губернатор Кировской области подчеркнул, что важнейшим проектом для региона является межвузовский кампус мирового уровня в Кирове, регион — на этапе подготовки финальной заявки. По его словам, выбран участок в центре Кирова, партнерами выступают 4 вуза и более 100 предприятий и организаций, готовых стать резидентами.
"В первую очередь кампус нужен для решения вопроса дефицита кадров. Проект не дублирует специализацию ни одного из кампусов соседних регионов: для кировского кампуса определены уникальные профили "станкостроение", "промышленные биотехнологии", "химическая промышленность и электрохимическая энергетика". Они будут служить привлечению молодежи со всей страны для получения профильного образования, научных изысканий, трудоустройства на предприятия реального сектора экономики. И самое важное — получено одобрение президента России", — приводятся в сообщении слова Соколова.
За последние годы в Кировской области введены в эксплуатацию 7 школ, продолжается строительство новых, а также идет капитальный ремонт зданий. Открыты "Кванториумы", "Точки роста", "IT-кубы".
Также вице-премьер и губернатор обсудили проект по созданию крупнейшего в регионе комплекса для занятий спортивной борьбой и художественной гимнастикой. По данным региона, уже разработан проект нового спортивного центра, который прошел государственную экспертизу, сформирован земельный участок.