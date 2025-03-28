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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с трагическими последствиями землетрясения в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T16:02:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с трагическими последствиями землетрясения в регионах этой страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия – пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

мьянма

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде