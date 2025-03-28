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Россия пока не получала запросов о помощи от Мьянмы, заявил Кремль
Россия пока не получала запросов о помощи от Мьянмы, заявил Кремль - РИА Новости, 28.03.2025
Россия пока не получала запросов о помощи от Мьянмы, заявил Кремль
Россия пока не получала запросов о гуманитарной помощи со стороны Мьянмы и других пострадавших от землетрясения стран, нужно время для оценки ущерба, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:47:00+03:00
2025-03-28T14:47:00+03:00
2025-03-28T15:11:00+03:00
в мире
дмитрий песков
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия пока не получала запросов о гуманитарной помощи со стороны Мьянмы и других пострадавших от землетрясения стран, нужно время для оценки ущерба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно. Сейчас, конечно, властям соответствующих стран необходимо время для оценки ущерба тех разрушений, которые повлекло за собой землетрясение", - сказал Песков журналистам. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/aeroporty-2007935569.html
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в мире, дмитрий песков, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Дмитрий Песков, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Россия пока не получала запросов о помощи от Мьянмы, заявил Кремль
Песков: Россия пока не получала запросов о помощи от Мьянмы