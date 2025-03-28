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Посольству в Мьянме не поступала информация о пострадавших россиянах

Посольству в Мьянме не поступала информация о пострадавших россиянах - РИА Новости, 28.03.2025

Посольству в Мьянме не поступала информация о пострадавших россиянах

Посольству России в Республике Союз Мьянма не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения в Мьянме гражданах РФ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:26:00+03:00

2025-03-28T12:26:00+03:00

2025-03-28T12:26:00+03:00

в мире

россия

мьянма

таиланд

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Посольству России в Республике Союз Мьянма не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения в Мьянме гражданах РФ, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. "По предварительной информации пострадавших среди российских граждан нет, в Посольство такая информация не поступала", - сообщили агентству в диппредставительстве.

https://ria.ru/20250328/ator-2007895319.html

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мьянма

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в мире, россия, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде