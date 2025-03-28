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Российская делегация Минобороны не пострадала при землетрясении в Мьянме

Российская делегация Минобороны не пострадала при землетрясении в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Российская делегация Минобороны не пострадала при землетрясении в Мьянме

Члены делегации Министерства обороны РФ, прибывшие на парад вооруженных сил Республики Союз Мьянма в Нейпьидо, не пострадали в результате мощного землетрясения... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:16:00+03:00

2025-03-28T12:16:00+03:00

2025-03-28T12:42:00+03:00

в мире

мьянма

нейпьидо

россия

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Члены делегации Министерства обороны РФ, прибывшие на парад вооруженных сил Республики Союз Мьянма в Нейпьидо, не пострадали в результате мощного землетрясения в стране, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мьянме.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Страна объявила чрезвычайное положение в пострадавших регионах."Члены (российской - ред.) делегации не пострадали", - сообщили агентству в диппредставительстве.

мьянма

нейпьидо

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, нейпьидо, россия, землетрясение в мьянме и таиланде