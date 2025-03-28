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Мьянма объявила режим ЧП - РИА Новости, 28.03.2025
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11:51 28.03.2025 (обновлено: 12:59 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/myanma-2007897791.html
Мьянма объявила режим ЧП
Мьянма объявила режим ЧП - РИА Новости, 28.03.2025
Мьянма объявила режим ЧП
Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:51:00+03:00
2025-03-28T12:59:00+03:00
в мире
мьянма
землетрясение в мьянме и таиланде
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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и администрации страны.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде."Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения", - говорится в сообщении.Уточняется, что правительство намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.
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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде, видео
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Мьянма объявила режим ЧП
ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и администрации страны.
2025-03-28T11:51
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PT1M27S
Мьянма объявила режим ЧП

Мьянма объявила режим ЧП из-за землетрясения

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и администрации страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
"Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правительство намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.
 
В миреМьянмаЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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