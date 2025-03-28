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Мьянма объявила режим ЧП

Мьянма объявила режим ЧП - РИА Новости, 28.03.2025

Мьянма объявила режим ЧП

Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:51:00+03:00

2025-03-28T11:51:00+03:00

2025-03-28T12:59:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. Республика Союз Мьянма объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах, следует из сообщения Совета государственного планирования и администрации страны.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде."Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения районах региона Сагаинг, региона Мандалай, региона Магвэй, северо-восточной части штата Шан, округа Нейпьидо и региона Баго из-за сильного землетрясения", - говорится в сообщении.Уточняется, что правительство намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести операции по оказанию помощи.

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Землетрясение в Мьянме Землетрясение в Мьянме 2025-03-28T11:51 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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